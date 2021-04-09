撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-09 07:00

每隻狗狗的成長，都會為你帶來不同程度的驚喜。 就像這隻唐狗，剛帶牠回家時明明全身烏黑，沒想到幾個月後，黑色墨水都掉色了！更令人感到意外的，是牠成長後手腳比例都有改變，混血的品種超出預料。

第一次看到錢錢便一見鍾情，決意要帶牠回家。

生活在台南的狗主媽媽，分享了家中唐狗錢錢的成長變化。她指3年多前抱了一隻全身黑色的小狗回家，沒想過幾個月時間過去，牠身上的「墨汁漸漸乾掉」，更開始露出奶油色的毛髮！正當媽媽以為只是狗狗成長時顏色改變，更令人感到意外的事發生，狗狗四肢也有不同程度的改變！

媽媽原本以為這是隻唐狗與柴犬的混種狗狗，但看到牠成長後的身型，才知牠原來混了另一種狗狗血統。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟唐狗錢錢長大後變成怎樣，牠究竟像是什麼狗狗的混種呢？】

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當媽媽將錢錢的成長變化照分享出來後，網民們都表示成長實在是充滿驚喜。「驚喜包→被掉包」、「應該是退色了，會不會是山寨版」、「美白做得太密了」、「哪家美白產品這麼有效，推薦一下」、「毛色差好多，真的沒有抱錯狗嗎」、「難怪人家會說女大十八變」、」好險當初沒有衝動取名：小黑」。

▼▼同場加映：台灣有一隻唐狗兩年前流浪到一戶人家門前，牠彷彿嗅到裏頭散發出好人家的氣味，於是就一直守在門口不離去、及後還偷偷入屋。沒想到收養了牠兩年後，牠的樣子會有180度的大改變，意外成為了一位光頭大叔......▼▼

▾▾▾狗狗的樣子有180度改變，彷彿男生變女生了？點撃圖片看公主變大叔▾▾▾

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點擊連結看全文：唐狗死纏爛打求包養成功 入屋後脫假髮 兩年後變光頭大叔

▼▼同場加映：唐狗是個超大的驚喜包，即使只有一、兩個月時間，也足夠讓牠來一個大變身！台灣有狗主在社交平台分享了兩張狗照片，指狗狗小時候還可以抱在懷內，現在已經塞爆鏡頭！連姐姐也不禁懷疑牠被中途掉包了！▼▼

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