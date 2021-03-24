肥媽5隻唐狗牙力驚人　連籃球都咬爛　最近還迷上媽這私人物品

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-24 07:05

藝人肥媽（Maria Cordero）出名愛狗，她經常在自己的社交平台，與粉絲分享家中狗狗們的日常生活點滴。日前她出片講述現時愛犬們日漸長大，除了體形越來越龐大之外，連牙力都極度驚人，所有玩具、繩、甚至籃球都可以被牠們咬爛，令肥媽非常無語，而近日牠們竟然迷上咬肥媽這件私人物品！

肥媽一向愛狗如命。（Facebook@肥媽 Maria cordero）

肥媽家中養有多隻狗，當中幾隻都是早前領養的唐狗「Sasa」生下的，牠們現時已經接近一歲。雖然年紀尚小，但愛犬們的身形已經非常龐大，站立時高度可以媲美肥媽，有時更大力到可以推跌她，所以肥媽會買許多球類玩具給牠們玩，「最好就畀佢哋玩波，因為掟咗出去，佢哋去走，唔洗我走，咁佢唔洗撲埋嚟我到」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

肥媽每一日都會同愛犬玩，她指狗狗們現時牙力超驚人，「畀咩玩具、繩呀、波呀都（咬）爛晒」，連籃球都成為牠們囊中之物。近日肥媽就發現牠們除了咬玩具外，居然迷上咬自己這件私人物品，令她哭笑不得！

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▾▾▾點擊圖片觀看，早前肥媽老公病逝，唐狗滿半歲便要與爸爸分離。▾▾▾

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肥媽表示，為了令狗狗身體健康，她會種很多香芧給牠們吃，「狗仔真喺要多食草，對牠們腸胃好好」，可見肥媽的愛狗程度，是無容置疑。

▼▼▼同場加映：肥媽早前出片，指家中老狗微微發脾氣，因此要多抽時間陪陪牠。不過，當提到狗狗為何生氣時，肥媽一臉無奈的給出了令人哭笑不得的答案。▼▼▼

【點擊圖片放大看，肥媽家中的狗狗微微，究竟是為什麼而生氣呢？】

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▼▼▼同場加映：肥媽愛犬Sasa早前誕下一胎十一隻小狗，雖然其中一隻不幸夭折，幸好其餘十兄弟現正健康成長。▼▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看十兄弟現況▾▾▾

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