黑柴犬店長饅頭店攬客　終日打呵欠偷懶　眼利網民一見破綻秒體諒

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-12 20:09

工作雖然忙碌，但有時候放輕鬆些，也不是一件壞事。 台灣北投竹子湖旁，有家賣饅頭的店家，常常有柴犬站在門外招攬客人。這天，有遊客經過時，發現其中一隻柴犬竟然一臉輕浮，還吐舌賣萌，正當遊客要上前，笑着想責怪狗狗做事不認真時，這才發現柴犬們的大秘密。

黑柴表示：今天工作真累。（ig@yang_ming0101）

從這張相片中可看到，2隻柴犬站在一起認真工作，脖子上掛着宣傳板，一臉嚴肅地在招徠客人，但另外3隻則看似不專注，其中一隻黑柴，更在打呵欠。

正當大家以為黑柴在偷懶，要扣牠工資時，有眼利網民秒指出當中的玄機。原來，相片中其實只有3隻柴犬在工作！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，明明有5隻柴犬在工作，但網民為何指實際上只有3隻呢？】

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不少網民都指，剛看到相片時，還奇怪為何柴犬會如此嚴肅，細看才知當中秘密。「以為那兩隻也是真的」、「遠看超像真的，都是招財狗」、「柴犬們也太聽話了，肯去招攬客人」、「快救救被石化的朋友」、「如果我家柴犬肯這樣做，一定可以吸引大量客人，可惜牠從不肯乖乖定下來」、「好想去看看牠們。」

同場加映：在日本，有隻13歲老柴，最喜歡就是到屋外曬太陽了。但牠經常留在馬路也令媽媽非常不放心，於是媽媽替牠畫出了魔法線條，令大門外有一個專屬於柴犬的睡覺位置！

【點擊圖片放大看，究竟媽媽想到什麼妙法，令柴犬Ponポン可以安心在大門外午睡呢？】

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點擊連結看全文：13歲柴犬婆婆最愛在睡馬路曬太陽 媽決定施魔法陣讓狗願望成真

這隻百厭柴最愛搗蛋，這天與弟弟外出散步回家，當媽媽看到柴犬時大吃一驚，因為實在不知牠是黑臉浣熊還是一隻狐狸！不過，這柴犬真的很乖巧，看到媽媽不高興，便火速自己走動浴室裏，像是知道是時候要洗白白！

【點擊圖片放大看，究竟柴犬玩泥巴後變成怎樣，會令媽媽感到如此迷惑？】

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