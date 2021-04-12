撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-12 17:37

人與狗狗之間的情緣，真的一點也不簡單，縱然今生不再，但仍可能用另一種方法回到身邊。 在台灣基隆，網民李宜庭早前在社交平台上，分享了她與柴犬之間的約定。她指在懷孕2個月時，柴犬因意外去了彩虹橋，當時極之傷心。隨後她便在夢到與愛犬相遇，並在夢裏與柴犬做了約定，要用「圓圓符號」做記認。

米肉：媽媽，我會一直陪伴你。（李宜庭）

台灣網民李宜庭在社交平台上，分享了她與愛犬之間的故事。她指柴犬米肉，在去年因意外去了彩虹橋，當時她已懷孕了2個月，身旁的親友都勸她不要太傷心，更表示狗狗可能會投胎重回到身旁。

隨後，李小姐又夢到米肉，夢中狗狗頭上有顆圓圓的記號，她覺得很特別，於是記錄下來。沒想到，當小寶寶誔下後，在一個遇然的情況下，她看到與狗狗的約定，那圓圓的記號竟出現在寶寶身上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在柴犬米肉剛離開時，親友都來安慰李小姐。「儘管大家都說，米肉是因為知道我肚子有一個位置，要先來卡位。當時也有一些捕風捉影的畫面，在安慰我自己，米肉要來當我的寶寶。可是在我心裏最深處總是想著……米肉真的會來嗎？如果不是，那米肉去哪裏？我要怎麼知道是不是米肉？」

但這個「圓圓的符號」，便成了媽媽和米肉之間的記認。小寶寶的圓圓胎記，令媽媽相信自己直覺，「他一定就是我的米肉！」再加上朋友和她說：「世界上所有東西都是平等，如果你相信那就是！ 」

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中19歲拉布拉多犬「妹妹」兩年前開始失智，之後更全身癱瘓，器官機能急劇退化，每晚都會痛到不停哀嚎。媽媽不忍牠如此辛苦，決定為愛犬選擇安樂死。臨終前，她帶妹妹到海灘，讓牠最後一次看大海、聽浪聲，只因這個地方對他們來說，有著最感動的回憶。▼▼

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▼▼同場加映：紐約有狗主在社交平台表示，日前她的人瑞外婆以101歲高齡離世，遺留下21歲約瑟爹利犬「Babie」，狗狗眼盲耳聾，大小便失禁，一家人打算安樂死狗狗。結果患癌孫女不忍心，說了一句話，成功將結局扭轉。▼▼

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