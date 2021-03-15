撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-15 08:05

若然愛犬時日無多，你會帶牠重遊舊地，懷緬過去嗎？ 台灣有狗主在社交平台表示，家中19歲拉布拉多犬「妹妹」兩年前開始失智，之後更全身癱瘓，器官機能急劇退化，每晚都會痛到不停哀嚎。媽媽不忍牠如此辛苦，決定為愛犬選擇安樂死。臨終前，她帶妹妹到海灘，讓牠最後一次看大海、聽浪聲，只因這個地方對他們來說，有著最感動的回憶。

（受訪者提供）

狗狗妹妹主人接受《香港01》訪問時表示，牠性格溫和獨立，當初是同事家中的狗媽媽生了12隻小狗，故轉贈給她。多年來，妹妹陪著媽媽經歷人生大大小小的事情，一早已經是不可或缺的家人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩年前開始，無論妹妹做什麼事情，牠都總會原地繞幾圈才去做，醫生告知這是失智的先兆，目前沒有藥物可以治療，病情只會每況愈下。之後妹妹後腳漸漸無力，更全身癱瘓，失智令牠日夜顛倒，時常莫名哀嚎，器官機能亦急速退化。「牠無法自行排便，只能靠我幫牠把便便挖出來，我每天要幫牠翻身，防止褥瘡。」

當醫生開的鎮定及止痛藥物已經無法令妹妹減輕痛楚時，媽媽腦海就浮現了安樂死的想法：「我不忍牠承受那麼大的痛楚，我拿著牠哀嚎的影片問了三間獸醫診所，全部醫生都指安樂死對妹妹來說，是比較好的選擇。」

於是媽媽在妹妹安樂死的前一日，特意帶牠重遊海灘，陪愛犬最後一次看大海、聽海浪聲，一起懷緬過去最動人的時光……

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媽媽提到，寵物傳心師曾經轉述妹妹的話語，指牠願意用這樣的方式離開，一直以來牠能夠承受那麼大的痛楚，只因牠捨不得家人，不願與媽媽分開：「謝謝牠陪了我一整個青春，度過喜怒哀樂，走遍台灣。我很遺憾沒能令牠自然離開，我們約好天堂再見。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：16歲拉布拉多婆婆神經及關節退化 這天如廁後牠說對不起媽淚崩

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中七歲松鼠狗「拉拉」一直身體健康，早前突然確診心臟病，其後更發現子宮蓄膿，要即刻開刀。誰料拉拉在手術麻醉時，突然失去呼吸，搶救無效離世。媽媽無法接受，終日以淚洗面，在拉拉離世後三天，媽媽竟然在家中聞到拉拉的尿味.....▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：17歲唐狗伯伯患惡性腫瘤離世1年 寵物善終公司貼心來電媽秒淚崩

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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