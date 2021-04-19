英國老虎狗｜光天化日下偷看姐姐裙底　爸出面解釋網民笑到哭

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-04-19 08:05

有些事情永遠只有小孩和毛孩才可以肆無忌憚地，不被譴責地做。 台灣一名網民早前在面書上有點毛毛的群組裡分享了幾張照片，照片裡的英鬥阿肥竟然變身成色狼從下而上一臉興奮地看著別人家的裙底，豈料竟被爸爸當場抓包，然而順著阿肥視線往外望的爸爸卻發現了爆笑真相。

（fb@黃育倫）

這隻未滿一歲的英國老虎狗名叫黃阿肥，是一個還在成長的男孩子，現在和爸爸生活在台灣的新北市，前幾天爸爸在社交媒體上有點毛毛的群組裡上載了兩張相片，引起了網民的熱烈討論。

從照片中可見，阿肥帶著憨憨的笑臉，一面歪著頭，一面疑似利用自己低盤的優勢，奇奇怪怪地從下往上，看著那個穿著紅色小洋裝的女生。怎知道原來阿肥這一系列的動作早已被人紀錄在鏡頭下，而目睹一切場面的爸爸當場被驚得又氣又笑地說「孩子啊，你在幹嘛！可以告訴我，你到底看了什麼？」

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爸爸開玩笑地道，真羡慕阿肥可以光明正大地看，要是阿爸偷看，肯定進警局的。其實阿肥的個性親人又親狗，對誰都很好，體型則是圓滾滾，目前大約重23公斤。

許多網友看到照片後紛紛笑噴，並留言猜測阿肥看到了甚麼，「狗狗表示看到髒東西w」、「我比較關心他的臉頰肉肉」、「阿嬤的內褲原來長這樣」、「我當時害怕極了」、「沒有肉」、「做了全世界男人都想做的事~~」。

▼▼同場加映：內地有網民在社交平台發佈影片，指家中的閉路電視拍到子女趁自己不在家時，偷偷打遊戲機，而德國牧羊犬「糯米」更幫忙把風，當牠聽到爸爸回家的腳步聲時，即時吠叫提醒弟妹。誰知他們非常慌張，放下手掣衝入房間後，竟然忘記關電視機！糯米見狀後，隨即用一個舉動，成功拯救幾位豬隊友的弟妹！▼▼

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▼▼同場加映：台灣飼主這天下班回家，發現自家梳化居然被一隻「巨型爆炸頭人偶」佔據，模樣還十分懶散。原來是貴婦狗「呆門」大爺般坐在梳化上，見到媽媽回來也不為所動，讓媽媽傻眼直呼，「要來一杯嗎？」▼▼

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