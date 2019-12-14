汪星人的表現有時連主人亦摸不着頭腦，最近網上瘋傳一條法鬥犬大戰小龍蝦的片段，懶洋洋的汪星人眼前出現攻擊力十足的小龍蝦，即刻嚇到彈起身。看見小龍蝦來勢洶洶來不斷挑釁，汪星人馬上變身小舞獅，網民表示非常爆笑，「那隻蟹完全被KO掉了」。

片中可見慵懶的法鬥犬正打呵欠，突然有隻小龍蝦在其眼前出現，更舉起強而有力的大鉗。（fb片段截圖）

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該段影片最近於facebook瘋傳，片中可見慵懶的法鬥犬正伏在地上打呵欠，突然一隻小龍蝦在其眼前出現，舉起強而有力的大鉗，嚇到汪星人定格數秒，不敢前進。

小龍蝦看見汪星人呆起來，默默放下「屠刀」，汪星人突然「自信返翻嚟」，使出爆笑「舞狗」的絕技，不斷左右扭動身體及頭部，肥厚的頸肉可愛地抖動起來，片段此時響起舞獅的音樂，不少網民紛紛表示畫面非常爆笑。他們大讚：「這個配樂很可以。」、「音樂一出來就笑爆。」、「配樂也太搭了」。

其實短片是於2017年拍攝，近期再度於網上瘋傳，網民仍大讚汪星人超可愛，「這根本是在舞蟹」、「舞蟹舞狗嗎」、「哈哈哈真可愛」。

（綜合）

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