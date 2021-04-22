46kg藏獒化身「萌妹收割機」　見面秒用撩妹絕技成功討抱

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-22 07:00

46kg巨獸也可以和超萌可愛妹妹做朋友！ 近日，生活在台灣的狗主，分享了家中藏獒芒果與可愛小妹妹的合照，令人覺得這超萌的組合，實在是太可愛了！媽媽還透露，原來當芒果看到小妹妹時，已對她很鍾情，更做了一個行為去吸引妹妹注意力，最終討摸成功，開心了大半天！

藏獒芒果表示：我最喜歡和小妹妹玩了！（fb@芒果尬柚柚 Ft.妹妹）

這天，生活在台中土城的媽媽，帶着家的藏獒芒果去餐廳吃飯，沒想到遇見一個超萌可愛的小妹妹。這時芒果極之想和小妹妹做朋友，又想討摸討抱，於是做了一個極惹人注目的行為，令小妹妹注意到牠了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟芒果用什麼方法，來吸引妹妹注意力，最終討摸成功呢！】

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▾▾▾點擊圖片放大看，芒果和家中另外兩隻狗狗的生活實況。齊來看妹妹像是遇高壓靜電的爆笑樣子！▾▾▾

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媽媽表示，雖然這餐廳沒有任何標示是寵物友善，但餐廳裏的職員都對毛孩相當友善，「東西好吃平價又有人情味，而且距離我家超近真是太棒了！」

而網民看到芒果能這麼開心地與可愛萌妹妹玩耍，也表示牠真幸福！「芒果的表情開心極了」、「大汪的溫柔」、「芒果是拉拉吧？也太溫馴了吧！」、「放開那個女孩！」、「這照片我融化了」、「小孩跟小狗，最美的畫面」、「也想黏在他身上」。

▼▼同場加映：居住在台中的藏獒妹妹「EMMA」，即使擁有41公斤的龐大身軀，但生性善良乖巧，擁有一身蓬鬆的毛髮，看起來像隻巨型毛公仔，而且性格也跟毛公仔一樣溫柔，大人、小孩都能和平相處。不過俗話說：「人善被人欺」。即使是巨犬，狗狗太善良也是會被人欺負！▼▼

▾▾藏獒EMMA極失落，到底阿伯做了什麼傷害到牠呢？點撃圖片放大：看後續▾▾

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▼▼同場加映：毛孩們人見人愛，部分原因正是牠們嬌小又可愛，讓人不期然心生憐惜。但其實大型動物亦同樣可愛，例如這兩隻來自台灣高雄的大型高山犬──「可可」和「牛頭妞兒」。牠們的體型媲美大丹犬，總重量高達140公斤，份量驚人，就連其飼主亦曾一度被嚇怕，大呼「真的很驚慌」。▼▼

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