75kg兇猛藏獒　見到此人態度即變童真乖寶寶　網民：巨狗有童心

對於很久沒有見面的人，你家狗狗還能認得嗎？在台灣有隻藏獒，雖然已和剛出生時餵牠奶的人類媽媽分隔了一段日子，但每次重遇時，都總要上前討摸撒嬌，根本是大BB！

弟弟還記得曾好好待牠，一直餵奶給牠的媽媽。（FB@有點毛毛的）

狗狗的身型大小，並不會影響到牠們愛撒嬌純真的心。在台灣有隻叫「弟弟」的藏獒，現在已1歲多，體整巨大，平日對陌生人也會兇悍地吠叫，警戒心很強。但其實他對家人卻是相當溫馴，甚至喜歡討摸撒嬌。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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近日主人帶牠「回娘家」，見牠由出生便負責餵奶給牠的「奶媽」。沒想到人狗重遇時，大個頭的弟弟已衝前，不斷討摸求抱抱，根本是個巨型BB。

不經不覺，弟弟已成長到75kg！（FB@有點毛毛的）

據悉，弟弟現在已1歲零9個月大，體重更達75kg，是隻已成熟的藏獒。但無論體型如何改變，牠喜歡親近人類的心沒有變動。就算在家裏，當主人在照顧其他狗狗時，牠也會呷醋地前來討摸，畫面超療癒可愛。

網民看到藏獒的反應後，都表示沒想過牠可以如此可愛，「可愛的大寶寶」、「養的很漂亮耶！」、「記憶太強了吧，狗狗真是念舊」、「真的很乖」、「狗狗是人類最忠心的朋友」、「巨狗有童心！」、「最強反差萌」。

【是否巨狗其實會更親人呢？點擊圖片看另一隻巨萌可愛狗，牠根本就是嫲嫲的金孫】

都柏文犬Hush是隻超愛撒嬌的狗狗，平日最愛坐在嫲嫲大腿看電視，畫面非常溫馨。狗主最近又在facebook分享她倆的生活片段，原來Hush是隻超黏人的狗狗，幾乎整天都黏在嫲嫲身邊，就連睡覺也不例外！

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