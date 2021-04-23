撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-23 07:00

有時一個決定，足以改變流浪狗的一生。 台灣有義工在社交平台表示，三年多前她在收容所遇到一隻胸前患有脂肪瘤的唐狗「妞妞」，那時收容所資源不足，沒辦法為牠做手術，慢慢妞妞的腫瘤變得越來越大，足足有4kg重，義工帶牠散步時，更要用到捕漁網作為「大瘤支撐器」。後來妞妞的脂肪瘤更一度拖地，收容所禁止義工再帶牠外出，義工不忍牠從此不見天日至死，決定要改變狗生！

妞妞胸前掛著一個重4kg的脂肪瘤。（Facebook＠墨汁麻毛很多）

義工Claire接受《香港01》訪問時表示，三年多前，Claire在收容所遇上妞妞，隨即被牠胸前的龐大脂肪瘤嚇到說不出話來：「原來收容所資源不足，不能帶牠開刀，故它漸漸變大，收容所只可將牠與其他狗狗隔離，避免受傷。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Claire對妞妞心生憐憫，定時帶牠外出散步，更用捕漁網為牠製「大瘤支撐器」，後來妞妞的脂肪瘤更惡化到拖地，不可再散步，以免感染細菌，「牠太可憐，會一直被關到死，都沒機會再看外面的世界」，為此Claire決定要逆轉妞妞命運！

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Claire表示，感激一路上陪伴及支持他們的人，她與妞妞有很多忘不掉的美麗回憶，會永遠愛牠。同時她希望大眾可以給老弱病殘的貓狗一個再度被愛的機會，「那怕是最後一天也好，也不要讓牠們孤單的在收容所離世」。

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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