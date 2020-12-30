人的世界可以多姿多彩，但狗狗的世界卻永遠只有主人。 台灣有狗主早前在社交平台表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。

球球一個月大時，被媽媽收編，改寫人生。（受訪者提供）

狗主林秀瑛接受《香港01》訪問時表示，16年前在南投山上遇到球球，那時牠衝著媽媽亂吠，於是媽媽將牠收編。剛帶球球回家時，牠都跟媽媽一起睡：「後來我讀大學住了四年宿舍，由爸媽照顧牠，畢業後我在台中工作，週末會回家看牠。」一家人很愛惜球球，一早就視牠為親人一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年紀老邁的球球半年前確診患上鼻咽癌，媽媽為牠選擇安寧治療。 球球離開前的一至兩個月，行動大不如前，時常趴在地上，但媽媽每次在外地回家時，球球都會撐起疲憊的身軀，左摇右擺地走過來跟她討飯吃，而且每天堅持自己去廁所尿尿。

貼心的球球最後選擇在媽媽一連四天假期開始前安靜離開，讓媽媽能有時間沉澱心情。在球球火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明瞭球球是非常孝順……

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媽媽很感謝球球奉獻自己一生，把最美好的青春歲月，毫無保留的給了他們：「球球在年輕時，曾狠狠咬過我右手一口，深到那個疤痕一輩子都無法消失，每當我看到它時，就像牠從沒離開過我一樣。我們家以後不會再養狗了，只希望牠可以換個模樣和身分，再回到我們身邊。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

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