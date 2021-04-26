撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-26 17:40

大角咀九龍殯儀館的「館狗」大耳今日出殯，一眾街坊都到場送別大耳，大部分到場的街坊都認識大耳多年，更有街坊忍不住流淚。 日前（4月15日）被一輛白色私家車撞倒，導致左腳骨折、胸骨斷裂，送醫兩日後傷重離開。大耳的車禍令區內的街坊大為憤怒，紛紛斥責車主撞傷大耳後，竟然站在人群中旁觀，默默看著街坊送走大耳，最後不顧而去，行為冷血。

白色私家車把大耳撞傷後離去。（受訪者提供）

日前（4月15日）晚上8時許，在大角咀的九龍殯儀館門外發生了一宗致命交通意外，年屆14歲的唐狗婆婆「大耳」過馬路期間被一輛白色私家車撞倒，當場倒地不起。有街坊發現大耳出車禍，馬上趕到殯儀館通知狗主「明哥」，他到場即時把大耳送往就近獸醫院接受治療。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大耳被車撞到髖關節移位、胸骨和左腳都有骨折，肺部有出血情況，有生命危險，需要留院2至3日，待情況穩定才能做手術，可惜大耳送醫兩日重傷離世。最令一眾街坊感到憤怒，是有車主提供行車紀錄儀（車Cam）片段，看到白色私家車車上一家五口在撞傷大耳後曾下車，但未有上前了解情況，只像路人般站在一旁圍觀，最後更在人群散卻後駕車離開。

▾▾▾大耳被白色私家車撞傷一刻曝光，點撃圖片放大：看車CAM片段截圖▾▾▾

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街坊含淚送別

大耳在街坊眼中一直非常乖巧，得知大耳傷重入院後，一眾街坊曾經提議為大耳募集醫療費用，但九龍殯儀館表示會負責大耳的醫療費。 不少街坊知道大耳出殯亦前來跟牠道別，更有街坊不禁流淚。

街坊Sandy接受《香港01》訪問時指，每次看到大耳的照片，都不禁流淚，並大斥車主冷血：「我真覺得車死大耳一家人冷血，若無其事扮途人，唔報警、唔幫手、唔救大耳，大耳都係一條生命點可以見死不救！」

同場加映：柴犬涉嫌咬死5星期大的小貓「卷卷」一事引起網民熱烈討論，當中有網民疑不滿有狗主將責任推卸到卷卷主人身上，指她「無好好睇住隻貓」造成慘劇。該網民更揚言已在全港5區，放置「好味嘅朱古力」來毒狗復仇。

▾▾▾卷卷主人Gloria接受《香港01》訪問時，回應有網民為復仇而毒狗。點擊圖片放大看▾▾▾

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同場加映：幼貓卷卷日前被柴犬涉嫌咬死，狗主凌晨發文道歉，指為事件感到內疚，惟貓主Gloria反指：「好不負責任，到依家都仲講大話！」

▾▾▾點擊圖片放大看，為何狗主道歉，仍遭Gloria指控講大話▾▾▾

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