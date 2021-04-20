寵物節2021｜恐怖網民揚言為唐貓「卷卷」復仇　５區放朱古力毒狗

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-20 16:24

「香港寵物節2021」日前發生悲劇，一隻柴犬涉嫌當場咬死5星期大的小貓「卷卷」。事件引起網民熱烈討論，當中有網民疑不滿有狗主將責任推卸到卷卷主人身上，指她「無好好睇住隻貓」造成慘劇。該網民更揚言已在全港5區，放置「好味嘅朱古力」來毒狗復仇。

網民揚言已落區，放置朱古力毒狗復仇。（Facebook@天下貓貓一樣貓（任意出Post無王管群組））

日前有柴犬涉嫌在寵物節當場咬死5星期大的小貓卷卷，連日來不同的貓狗主紛紛在各大社交平台討論，有貓主替卷卷抱不平，口誅筆伐攻擊柴犬主人，指責他們遲遲不出來交待事件，想逃避責任。亦有狗主反指卷卷主人Gloria「無好好睇住隻貓」，間接令卷卷被柴犬咬死。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民：歡迎狗主放牧式餵食

當中有網民疑不滿部份狗主言論，竟然在Facebook群組「天下貓貓一樣貓（任意出Post無王管群組）」出帖文指，要在路邊放置「好味嘅朱古力」，毒狗復仇！他更表示，已經在全港5區，放置毒餌，指「歡迎狗主放牧式餵食」。

卷卷主人Gloria接受《香港01》訪問時表示，不想有任何人為卷卷報仇，而落毒害其他狗隻。

▾▾▾點擊圖片放大看，卷卷主人Gloria開腔回應毒狗事件▾▾▾

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Gloria提到，明白大家養貓的主人，未必同時愛狗，但其實無論貓狗，都是值得人去愛，不應該趕盡殺絕，「狗狗都係一條生命，值得人尊重」。

同場加映：《香港01》搜羅10種人類常吃的食物，但原來對狗狗有潛在危險。主人在餵食物給狗狗前，要加倍留意。

【不要疏忽人類食物的潛在危機，點擊圖片放大看，究竟還有什麼食物會危害狗性命】

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同場加映：人類食物對毛孩來說，真的是危機重重，有哪些月餅對狗狗來說是最危險的呢？

【點擊圖片放大看，有哪些月餅對狗狗來說是最危險的呢？】