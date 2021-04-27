雪橇犬見店員低血糖暈倒　下秒展開「神救援」　西摩舉動反差超大

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-27 13:30

狗狗是人類忠誠的好朋友，在有危難時，牠總是奮不顧身作出救援。 這次在黑龍江哈爾濱，便有一隻阿拉斯加雪橇犬作出了英勇的救援行為，被人稱讚。當時女店員在蹲下時突然暈倒在地，店裏只有一隻阿拉斯加雪橇犬桃子，與一隻西摩犬。牠們看到出了狀況後，作出了截然不同的反應。

阿拉斯加雪橇犬和西摩犬見到有人暈倒時，牠們分別有何反應？（示意圖）

這個令網民笑翻的狗狗故事，發生在4月18日黑龍江哈爾濱。從監視器的影片中可看到，當時女店員正要蹲下收拾東西，沒想到就這樣突然暈倒了。寵物店內只有阿拉斯加雪橇犬桃子和西摩犬在。

牠們本來在跑步機上做運動，在知道有人暈倒時，阿拉斯加雪橇犬桃子第一時間作出了機智反應去找人幫忙，令網民大為驚訝！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟阿拉斯加雪橇犬桃子見到店員暈倒，牠用什麼方法去作出救援？】

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網民看到兩隻狗狗截然不同的反應時，都表示從沒想過會如此，狗狗的內心世界實在猜不透。「同樣是狗，怎麼差距這麼大」、「跑步機上那位真是心如止水」、「西摩犬：心如止水，超自律的」、「好可愛，搖著尾巴過去發現不對尾巴都垂下來了」、「救完人居然還回去跑步了，難道這就是做好事不留名嗎？」、「西摩犬真的沒發覺出事了？」、「西摩犬表示：今天只做一件事，專心跑步！」

這宗跨物種友情故事，來自捷克，主角是雪橇犬與小狐狸。在一個偶然的機會下，雪橇犬Cloe在樹林裏發現了一隻迷路的小狐狸，牠身旁沒有父母也沒兄弟姐妹，結果媽媽dzordn便帶了牠回家暫養。媽媽多次想將小狐狸放回大自然，但牠已與雪橇犬Cloe之間產生了深厚感情，最終媽媽決定要這樣做。

【點擊圖片放大看，究竟雪橇犬Cloe與小狐狸Brand的命運如何？】

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▼▼同場加映：日本有狗主在社交平台表示，家中養了一隻八個月大的雪橇「Sena」，年紀小小的牠經常幫忙照顧他的女兒，擔當狗保姆。早前主人分享了一張4個月前他們的暖心合照，可見Sena與姐姐身高差不多，一起扒在窗邊看風景，畫面非常溫馨。誰知主人前幾日再替他們拍照，發現Sena已經偷偷地暴風式成長，身形變得健壯，再不是女兒昔日的小玩伴，反而變成保護姐姐的大帥哥！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，現時八個月大的Sena的帥氣樣子！

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