撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-28 15:17

「思念是一種很玄的東西，如影隨行。」 台灣有狗主日前在社交平台心酸寫道，12歲唐狗「Dory」去年因脾臟腫瘤離世後，她將家中所有地方打掃得乾乾淨淨，唯獨是客廳的一道白色牆，她至今都沒有刷洗，任由污漬滿佈牆上，當中原來只因為一種倔強。

Dory離世後，媽媽一直不願意刷洗這面白色牆。（受訪者提供）

狗主April Chiang接受《香港01》訪問時表示，2008年Dory流浪到校園，那時只有幾個月大的牠總是笑咪咪，也有配戴頸圈，成功引起她的注意。後來某個下雨天，她在校園開車時，看到Dory雙眼被厚重的眼屎黏住，幾乎張不開眼睛。因為這個緣故，開啟了她跟Dory近12年的緣分。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

前年Dory突然確診惡性脾臟腫瘤，「我不能失去牠！我已經準備了台幣20萬醫療費要救牠」，但Dory在手術後第7周就不幸離世，從發病到離開只有短短2個月。媽媽遺憾地指，「這筆錢還沒用完，牠就離開了」。

愛犬離世後，媽媽時常對著家中的一道白色牆喃喃自語，「一年又67天，我仍然不願刷洗那面骯髒的牆」，全因一種倔強……

▾▾▾點擊圖片放大看，Dory離世一年多，媽媽堅持不洗髒牆的原因▾▾▾

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April Chiang感謝Dory來到她的生命，豐富她的人生：「但我很抱歉，不能代替牠承受生理的痛楚，我知道這輩子再不會遇到像牠這樣的孩子，因為牠是唯一，無可取代。那道牆能證明Dory來過這世上，我對牠的思念，只會與日俱增。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：「希望牠投胎來當我們的孩子，若是牠來投胎，務必在手上做個記號，讓我們知道是牠來投胎了！」台灣狗主Tomoko Oda在年多前，與心愛的12歲老拉拉屁熊送別，當時便留下這深情話語。沒想到，年多後女兒出生了，在她身上，便處處看到拉拉的影子。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟為何媽媽會覺得，女兒與屁熊之間有着不可分割的關係】

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中14歲約瑟爹利「健寶」年初離世，即使狗狗的肉身已不在身邊，媽媽仍確信牠的靈魂沒有遠離。早前她與家人到動物園遊玩，兩歲半的姪女一見到她就不停叫健寶的英文名「Jumbo」，媽媽非常錯愕，指姪女一年來都沒看過狗狗，而且當時她年紀尚幼，還不太會說話。事件令她不禁聯想起早上出門前，對著愛犬骨灰說的話......▼▼

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