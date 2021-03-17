撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-17 08:05

愛犬離世後，你相信牠的靈魂會不滅嗎？ 台灣有狗主在社交平台表示，家中14歲約瑟爹利「健寶」年初離世，即使狗狗的肉身已不在身邊，媽媽仍確信牠的靈魂沒有遠離。早前她與家人到動物園遊玩，兩歲半的姪女一見到她就不停叫健寶的英文名「Jumbo」，媽媽非常錯愕，指姪女一年來都沒看過狗狗，而且當時她年紀尚幼，還不太會說話。事件令她不禁聯想起早上出門前，對著愛犬骨灰說的話......

健寶年初因腎衰竭離世。（受訪者提供）

狗主Jessie接受《香港01》訪問時表示，健寶性格機智，只要有玩具和食物，牠就能學會不同的指令，每次都帶給全家人許多歡笑。狗狗亦會保護媽媽，每當看到蜘蛛、蟑螂跟壁虎，牠都會衝過去抓，若在牆上抓不到，健寶就會緊盯著，有時盯兩三個小時也不嫌累，很是盡責。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

健寶年初因腎衰竭離世，Jessie一直相信即使寶貝的肉體已經不在，但靈魂不滅，有時她在房間，亦會忽然聞到狗狗的味道。早前她與家人到動物園遊玩散心，兩歲半的姪女一見到她，就不斷大叫「Jumbo」，令Jessie很驚訝：「姪女是最近七、八個月開始才比較會說話，而這一年來，她也沒有見過Jumbo，亦從沒有在她面叫過這個名字，但現在竟然字正腔圓地對著我喊了幾次Jumbo。」

Jessie隨即想起早上出門前，曾對著健寶骨灰說的話語……

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▾▾▾點擊圖片放大看，早前健寶離世，火化後媽媽每天帶着骨灰上落樓，原來背後藏着一個心酸原因！▾▾▾

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Jessie表示，對於健寶的靈魂仍在她身邊，她感到非常安慰：「原來牠還是會來看我陪我，雖然我看不到牠，會很心痛，也非常思念，但我一直等待著未來和牠相遇的機會。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前家中13歲臘腸狗「寶寶」器官老化突然離世，爸爸竟然擅自將遺體放到河流，之後才告知女兒，因她不是與家人同住，所以無法第一時間阻止事件發生。主人感到憤怒難過，從台中搭車回鄉，沿著溪流走46km，希望打撈愛犬遺體，結果令人心酸。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中19歲拉布拉多犬「妹妹」兩年前開始失智，之後更全身癱瘓，器官機能急劇退化，每晚都會痛到不停哀嚎。媽媽不忍牠如此辛苦，決定為愛犬選擇安樂死。臨終前，她帶妹妹到海灘，讓牠最後一次看大海、聽浪聲，只因這個地方對他們來說，有著最感動的回憶。▼▼

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