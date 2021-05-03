90後女生照顧癱瘓狗3年無怨言　曾被勸安樂死狗　她一句話KO對方

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-03 14:19

養一隻狗，不是因為牠長得可愛，或買牠回來便宜，而是你深愛着牠！ 在河南鄭州，有位90後女生全心全意照顧着一隻完全沒法動彈的癱瘓狗。雖然這3年間她因為狗狗在身邊而沒法去長途旅行，但她表示完全不是負擔，也沒有後悔。曾有人建議讓狗狗安樂死，但她卻霸氣回應，令網民瞬間靜了下來。

盼盼是一個生活在河南鄭州的90後女生，她在3年前一個偶然的機會下，遇上全身癱瘓的金毛尋回犬瞳瞳。雖然這隻狗狗完全沒法動彈，盼盼每天都要替狗狗翻身、要餵牠吃東西、要替牠洗澡，但盼盼完全不認為這是負擔，更指狗狗是家人。

當有網民建議為何不讓這狗狗安樂死時，盼盼卻用一句話回應對方，令對方無法再反駁！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何有人建議安樂死時，盼盼會如此激動】

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盼盼養瞳瞳的感人故事，感動了不少網民。大家都認為盼盼很偉大，為這陌生的狗狗付出這麼多，卻是無怨無悔。「你好偉大，我好崇拜你。盼盼願你天天開心健康美麗！」、「狗狗不幸中的萬幸碰到這位大善人！」、「好人一生平安，這幾年下來非常難，加油！」、「堅強的狗狗遇到愛心滿滿的盼盼，你們都不容易。祝你們幸福安康。好心人必有後福」

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，日前她與朋友坐在沙發玩電話耍廢，家中半歲大的金毛尋回犬疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，更直指狗狗改錯名！▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主在家裏養了兩隻金毛尋回犬，分別是「哞哞」和「喳喳」，牠們都是很乖巧的孩子。日前，喳喳發現牠心愛的玩具不見了，於是跑到媽媽身邊，看她有沒有收起來。媽媽隨口跟牠開了一個玩笑，喳喳當場表現得非常失落，還找上哞哞一起去廁所。▼▼

▾▾▾點撃圖片放大看：到底媽媽跟牠開什麼玩笑，令牠抱著馬桶掉眼淚呢？▾▾▾

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