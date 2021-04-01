撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-01 11:02

狗狗也有演劇的天份嗎？內地這隻金毛尋回犬絕對有潛質成為一位喜劇演員。 內地有位狗主日前在抖音上載了一段影片，內容是他看到愛犬臥倒在一片血泊中，令他感到非常震驚，正當他以為狗狗受傷、奄奄一息之際，牠突然天真無邪地抬頭......到底發生什麼事呢？

兇案現場？！狗主在樓梯看到這幕，嚇到差點流眼淚。（微博圖片：迪士尼在逃黄狗coco）

日前，內地有位狗主準備上樓時，看到樓梯血跡斑斑，嚇到他馬上停下腳步，他沿著血流的方向一看，驚見金毛犬尋回犬CoCo倒臥在地上、奄奄一息⋯⋯ 他快要被眼前的景象嚇哭之際，CoCo下秒抬起頭，疑惑地看著主人，彷彿在說：「主人，你在搞什麼？」狗主的眼淚立即收回，到底CoCo發生什麼事呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾到底CoCo為什麼滿身紅血呢？點撃圖片看揭開真相▾▾▾

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原來CoCo並不是第一次！主人過去已經拍下多段CoCo置身「血泊」的影片，並把影片上載至抖音、微博等多個社交平台後，每次網民都會被CoCo可愛的樣子逗笑，牠在西瓜視頻有多達126萬粉絲，是隻網絡紅狗！部份網民留言指：「co姐真的笑死我了！」、「又來了！」、「牠怎樣做到？」、「笑瘋了！」

同場加映：金毛尋回犬一晚巡妹房15次 寵妹行為令媽超崩潰：孩子又不是你的

最忠心的動物當然非狗狗莫屬！牠們不僅對飼主忠心耿耿，就連家中所有的新成員也享有同樣待遇，包括剛出生的小主人。外國一頭金毛尋回犬在兩年前榮升哥哥，隨即化身「寵妹狂魔」，對妹妹呵護備至。這對兄妹不但感情要好，就連表情也變得越來越相似！

▾▾▾點撃圖片看Marshall和妹妹的樣子越來越似，還出現神同步表情▾▾▾

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【點撃連結看全文：金毛尋回犬一晚巡妹房15次 寵妹行為令媽超崩潰】

同場加映：金毛尋回犬見爸抱妹妹即呷醋 秒低頭露哀怨臉網民被逗笑

究竟毛孩之間會有真感情嗎？還是牠們也是明爭暗鬥呢？在美國，有狗主最近新收養了一隻小金毛犬，結果惹金毛姐姐吃醋了！牠氣鼓鼓的望着爸爸抱着小妹妹，完全不理睬自己，顯得很是生氣。其實，爸爸一切看在眼裏，更拍下影片，並在描述欄寫出了金毛哥哥的心底話！

▾▾點擊圖片放大看，究竟大姐姐Lady看到爸爸只疼妹妹時，心底在想什麼呢？▾▾

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