哥基犬Oreo｜媽以為養到特別版　長大後牠逆齡美白：偷搽SK-II？

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-04 11:39

時間永遠是最公平的，在歲月的流逝下，誰可逆齡保持青春？ 在台灣，有隻哥基犬便展現出逆齡生長的神奇！這隻只有兩歲大的哥基犬Oreo，出生時已是黑臉，但不知為何成長後，臉上的黑色卻逐漸褪去！樣子看起來，竟然像是年輕了許多！

這隻哥基犬叫Oreo，與媽媽家綺生活在台灣的屏東。家綺在接受《香港01》訪問時表示，看着Oreo成長，「基本上都是好氣又好笑」畢竟牠還是小狗，愛搗亂拆家是難免，加上霸道性格，明明是小狗也欺負比自己年長的狐狸犬哥哥鹿比！

再加上Oreo成長後，面上黑色毛髮漸漸變淡，於是每次分享成長對比照時，不少網民都大為驚訝，表示想知道哥基犬逆齡美白的秘方。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻霸道哥基犬的臉由黑轉白，以及發生了什麼事令媽媽哭笑不得】

+ 21 + 21 + 21

媽媽分享Oreo的成長對比照後，令網民大為驚訝，不少人指除了狗狗變白了外，還似乎逆齡成長了！「牠是逆生長嗎？我以為右邊才是現在」、「褪色了」、「美肌濾鏡開太大」、「暹羅貓是會因為氣溫變化，毛色深淺也會跟着變，牠也是嗎？」、「褪色後看起來比較幼齒？」、「有睡飽跟沒睡飽的差別」、「美白哪個牌子的」＇「偶有偷擦媽媽的防曬啦！」

▼▼台灣有狗主在社交平台表示，早前她帶家中哥基「Toby」參加狗聚，聚會期間她突然要回車上拿東西，返回現場時，卻發現Toby不在。她立即尋找愛犬，此時卻看到有狗狗在泥巴池玩瘋，不禁笑指「誰家的狗狗這麼調皮」，但下秒狗狗竟然向她暴衝，她看到熟悉面孔時，隨即後悔！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟為什麼泥漿狗會向媽媽暴衝？】

+ 34 + 34 + 34

點擊連結看全文：哥基犬｜媽嘲笑陌生狗在泥池玩瘋變河馬 下秒見熟悉面孔即後悔

▼▼同場加映：日前泰國有位媽媽去到廚房時，看到令人震驚的一幕。她飼養的哥基犬滿身鮮紅，猶如躺於血泊中，旁邊還有一把利刀，畫面實在非常嚇人，令媽媽的心臟承受了不少負擔，差點嚇暈！她馬上過去救狗，結果發現旁邊有一個空的瓶子，揭開整件事的「真相」。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟哥基犬發生了什麼事，會令全身都鮮紅色】

+ 10 + 10 + 10

點擊連結看全文：泰國｜哥基犬滿身鮮紅躺地上嚇壞媽 現場發現一個空瓶子秒揭真相