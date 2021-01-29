泰國｜哥基犬滿身鮮紅躺地上嚇壞媽　現場發現一個空瓶子秒揭真相

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-29 08:05

日前，泰國有位媽媽去到廚房時，看到令人震驚的一幕。 她飼養的哥基犬滿身鮮紅，猶如躺於血泊中，旁邊還有一把利刀，畫面實在非常嚇人，令媽媽的心臟承受了不少負擔，差點嚇暈！她馬上過去救狗，結果發現旁邊有一個空的瓶子，揭開整件事的「真相」。

這隻哥基犬來自泰國，牠的名字叫Cartier，是可愛的小女生。這天媽媽留意到平日很黏人的哥基犬Cartier，遲遲不見蹤影，於是便到處去找牠。最終在廚房看到這驚人的一幕。

剛看到Cartier滿身鮮紅時，媽媽也大吃一驚，幾乎心臟病發了。但她及時冷靜下來，環看四周情況，即時知道這是一場鬧劇。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟哥基犬發生了什麼事，會令全身都鮮紅色】

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為何每次弄得全身血紅色的，都會是哥基犬呢？難道牠們真的是特別愛搗蛋？不過，網民還是表示這很有趣！「可以拿奧斯卡獎了」、「真的被牠玩死了」、「我心臟不好，別這樣嚇我」、「誰把刀子放到狗狗身旁，這也太假了」。

【點擊圖片回顧，去年一隻哥基犬因偷吃火龍果，令全身血紅色】

哥基犬偷吃紅肉火龍果，令人誤以為牠受傷了！（facebook圖片：Candy The Corgi Official）

▾▾▾哥基犬Gody躺在血泊中？點撃圖片放大：看真相！▾▾▾

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同場加映：哥基有多可愛，繼續看下去便知道

哥基的翹臀彷彿已成為「可愛」的代名詞，每當提及這話題，總會有網民拿出哥基犬Geordi的照片。Geordi來自美國加州，牠可算是哥基界的網紅鼻祖，就算你沒看過牠的臉，也肯定看過牠的翹臀！

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點擊連結看全文：【萌寵充電站】股災來了不用怕 認住哥基潛力股包跑贏大市

同場加映：這隻哥基犬雖然有缺陷，但主人仍堅持要養牠

在芬蘭，Jarmo Korhonen遇上一隻天生有缺陷的哥基犬，這狗只有一隻眼睛是正常的，而且更有兩個鼻子和兩條脊椎骨，獸醫也表示牠難以正常成長，建議讓牠安樂死。但Jarmo卻對這狗狗一見鍾情，決意要接牠回家！

【點擊圖片放大看，爸爸Jarmo為何堅持要帶Nekku回家，這個理由實在令人感動】

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點擊連結看全文：【哥基犬】狗狗天生獨眼雙鼻險遭安樂死 爸堅持收養只因一個理由