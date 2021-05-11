媽半夜如廁撞鬼　白柴犬貞子臉擠門縫　怨念極重因媽犯一個錯失

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-11 08:00

有一隻關心你的狗狗在身邊，會是件很暖心的事。但如果牠過於黏人呢？有時候也會帶來少許煩惱。 這個有趣的被白柴監視畫面，由台灣網民分享出來。這天媽媽半夜肚子疼，見身旁的白柴歐巴還在熟睡，於是放輕腳步下樓去廁所。沒想到門還未關好，便聽到樓梯傳來聲音，然後一張鐵青的臉，就在門縫中出現。

白柴歐巴天生就有張厭世臉，不笑的時候總是擺出不屑一切的樣子。但事實上，牠是隻很黏人的狗狗，每當有人回家時，牠便會咬着拖鞋去迎接家人。這天，媽媽在半夜時突然肚子痛，本想不打擾熟睡中的歐巴，於是才靜靜下樓梯去廁所。

沒想到才要把門關上，就聽到樓梯傳來急速奔跑聲，下一秒就看到歐巴將一張不爽臉硬塞到門縫中！究竟歐巴為何這麼生氣呢？媽媽有這樣的解釋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾點擊圖片放大看，究竟白柴歐巴在生氣些什麼呢？▾▾

+ 25 + 25 + 25

網民看到媽媽分享出來的相片，都被歐巴這張臉逗得笑了出來，牠生氣的樣子還是這麼可愛！「牠怕你躲在廁所偷吃」、「記得帶手機，忘記帶大哥，難怪牠生氣氣...」、「不准逃出我的眼，你是我的」、「臉有夠臭的，是欠幾百萬沒還」、「牠在關心你啦」、「一種很想睡又不得不跟的表情」、「擔心你半夜遇到危險（大號是最脆弱的時刻）」、「臉色真的鐵青耶！好像我老闆」。

▼▼同場加映：網民Ryoji0001最近幾個月開始加入狗奴行列，黑柴Alma（アルマ）樣子可愛，但性格非常好動頑皮。年幼的Alma現時正踏入磨牙期，時常在家中啃咬物件，更連爸爸的內褲都不放過，令主人很是無奈。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟狗狗最終做出什麼行為？▾▾▾

+ 47 + 47 + 47

點擊連結看全文：日本柴犬聞到爸褲檔有濃烈肉香 以為有香腸吃 爸沒阻止下秒後悔

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，日前心血來潮在外開監視器，想查看柴犬「歐弟」在家的情況。誰知她看到狗狗一臉享受地咬著新買不到半年的沙發，令她非常崩潰。當時媽媽在捷運上，不能亂叫，故她請男朋友開監視器出聲制止牠。歐弟聽到有人叫牠時，竟然無動於衷，反而出招向主人示威！ 媽媽見狀後，氣得想哭，不禁指超想衝回家。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟歐弟如何出招向媽媽示威？▾▾▾

+ 68 + 68 + 68

點擊連結看全文：柴犬｜監視器見狗咬沙發即喝止 得戚汪秒出招示威 媽：想紅燒？