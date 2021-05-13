貓糧｜阿公自告奮勇坐輪椅拿罐罐　回家急向貓邀功　孫女竟然苦笑

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-13 08:00

有時候長輩疼愛貓狗，真的是過於溺愛呀！ 最近社交平台上，有張老人家坐在輪椅上，抱着貓罐罐的相片，引起不少網民關注。原來，公公知道貓罐罐到貨了，便急着要去取，並指用輪椅可以載貨回家。但結果卻是要孫女將他連罐罐一起推回家！回家後公公更向貓咪不斷邀功，孫女只能超無奈笑笑。

公公最疼錫貓咪吳熊了，這次聽到罐罐終於到貨，便急急要去拿回家給貓咪吃！（受訪者提供）

最近，台灣彰化的網民單細胞，在社交平台上，分享了家中公公溺愛喵星人「吳熊」的事件，令大家都深深感受到貓咪魅力實在沒法擋。孫女單細胞指訂的貓罐罐剛到貨可以去拿，而公公聽到時即自告奮勇要陪同去取，甚至表示可以用輪椅來載罐罐回家。

結果回程時，公公卻表示太累走不動，最終孫女要連同公公與罐罐一起推回家！回家後公公還不斷向貓咪邀功逞強，孫女感到無奈又好笑表示：身心很累。毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟疼錫貓咪的公公，在貓咪面前邀功說了什麼話，令孫女頓時呆着超無奈】

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單細胞指公公是超級貓狗奴，每天都會外出餵浪浪，回家又會照顧吳熊。「平常在家裡都是阿公叫別人做事，但他卻會主動餵食罐罐、倒飼料，清理貓砂！不知不覺阿公已經成為了合格的貓奴。」

雖然公公疼貓咪是件好事，但單細胞不時在分享公公與貓咪相片時都自嘲表示，自己像快要被邊緣化了，因為家中長輩們都把吳熊視作金孩，她這個真孫女好像快要地位不保！

▼▼同場加映：台灣有貓主在Facebook「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」群組發帖文，指老公一直看輕貓社團的活躍人數，決定跟她打賭，如果愛貓照有每20個like，他就會買１條肉泥給貓貓。誰知大家反應熱烈，不到一日爸爸的銀包即刻肝硬化！▼▼

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點擊連結看全文：唐貓｜爸看輕愛貓照片吸引力跟媽打賭 不到一日銀包即肝硬化

▼▼同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。▼▼

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