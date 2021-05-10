日本貓的家充滿戲劇細胞　公公為寵貓完美配合　80幅照看瘋狂日常

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-10 14:52

喵星人是充滿幽默感的，只要牠們樂意，個個都是出色的喜劇演員。 在日本，貓奴公公養了6隻貓咪，牠們每天打鬧追逐，令整個了活力。公公也樂意配合牠們，不時在IG上分享爆笑的圖片與影片，目的只是希望讓更多的人，能感受到養喵星人的樂趣！

想像一下如果家有養貓又有養狗，牠們又是喜歡互動的話，這是多麼熱鬧的家庭！日本貓奴公公養了6貓，牠們每隻都很有個性，同時也充滿了演戲細胞，不時在家中上演一幕幕超浮跨的動作劇！

其中，尤以一隻叫Marco的肥橘貓，牠更是家中老大，許多肥皂劇般的橋段畫面，就是靠牠來引發！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，究竟肥橘貓Marco做了什麼行為，令牠被網民公認是出色的搞笑演員呢！▼▼

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胖橘貓Marco，可以說是IG裏的主角，不時會有新相片分享出來。如果你真的很喜歡Marco一家的搞笑行為，也可以購買牠們的周邊產品。有明信片、A4文件夾等等。不少人看到貓咪們曬太陽，一些愜意的舉動便感到十分療癒，很想購買回來時時看着。

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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點擊連結看全文：唐貓｜買樓梯防9kg肥貓受傷 牠一秒示範正確用法 媽：是有多懶

▼▼同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟橘貓已定吞了什麼進肚裏，令牠幾乎沒法呼吸】

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