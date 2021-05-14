柴犬睡意濃｜媽每朝晨早出門上班　柴瞇眼起床做一件事　心全融化

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-14 07:00

狗狗的忠誠，有時候是超乎你想象。 這隻生活在日本的柴犬Momo，今年已6歲，是超級可愛的小女生。平日牠最愛黏在媽媽身旁，還有就是叼着玩具要求媽媽陪玩。只要Momo在家中，牠便會叼玩具在口中，隨時準備好要玩，就連睡覺時，牠也會把靠墊叼在口裏。而每天媽媽要出門上班時，Momo無論多疲累，就算睡眼惺忪仍堅持去做一件事，令網民們羨慕極了。

柴犬Momo是隻6歲大的狗女，牠與媽媽一起在日本生活。由於Momo實在太喜歡媽媽，因此只要媽媽在家，牠便會像跟屁蟲般跟在後方，黏人到不得了。除了黏住媽媽外，Momo也是個貪玩鬼，時刻都叼着玩具在口邊，只要媽媽有空，牠便要求陪玩。

就是因為Momo這麼黏人，這令媽媽更疼牠！除此之外，Momo每朝還會做一個超暖心的行為，令媽媽每朝要出門上班時，都想請假留在家中陪牠！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟柴犬Momo每天做了什麼事，連媽媽趕住出門，也要回應牠！】

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Momo可愛暖心的行為，令不少網民被萌倒，「這麼懂撒嬌，誰受得了？」、「還沒睡醒也要說早安，真可愛」、「怎麼那麼會撒嬌呀心都融化了」、「其實還想睡的，但看到心愛的主人，再想睡也要先撒嬌一下啊！」

▼▼同場加映：網民Ryoji0001最近幾個月開始加入狗奴行列，黑柴Alma（アルマ）樣子可愛，但性格非常好動頑皮。年幼的Alma現時正踏入磨牙期，時常在家中啃咬物件，更連爸爸的內褲都不放過，令主人很是無奈。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟狗狗最終做出什麼行為？▾▾▾

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點擊連結看全文：日本柴犬聞到爸褲檔有濃烈肉香 以為有香腸吃 爸沒阻止下秒後悔

▼▼同場加映：在日本，有隻13歲老柴，最喜歡就是到屋外曬太陽了。但牠經常留在馬路也令媽媽非常不放心，於是媽媽替牠畫出了魔法線條，令大門外有一個專屬於柴犬的睡覺位置！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟媽媽想到什麼妙法，令柴犬Ponポン可以安心在大門外午睡呢？】

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