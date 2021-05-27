肥媽自爆離世丈夫回魂　白飯被吃掉半碗　7狗見到爸齊做一舉動

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-27 16:36

藝人肥媽（Maria Cordero）去年底經歷了喪夫之痛，不過現在已漸漸走出陰霾。她指有感受到丈夫回魂，家中多次出現丈夫生前喜歡的食物突然消失情況。而且，狗狗們也有些異常舉動，令她深信丈夫仍一直伴在身邊。

肥媽（Maria Cordero）早前在接受傳媒採訪時表示，自己患有夢遊症，會深夜起床做菜，醫生指這可能是她用這方法來紓緩心中壓力。

另外，她指自己曾多次感受到丈夫回魂，丈夫生前愛吃的食物會在第二朝突然消失，加上狗狗們會在樓梯位置，做出一些特殊行為，令她感受到丈夫有常回來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，狗狗們做了些什麼，今肥媽覺得丈夫有回來。▼▼

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▾▾▾點擊圖片觀看，早前肥媽老公病逝，唐狗滿半歲便要與爸爸分離。▾▾▾

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肥媽表示，狗狗們都很有靈性，當丈夫離世時，「牠們（狗狗）就一直在哭，所以你們要對狗狗們好，牠們會以牠們的方式回報你的，大家都需要朋友，不要不記得，最好的已經在身邊了。

▼▼▼同場加映：肥媽早前出片，指家中老狗微微發脾氣，因此要多抽時間陪陪牠。不過，當提到狗狗為何生氣時，肥媽一臉無奈的給出了令人哭笑不得的答案。▼▼▼

【點擊圖片放大看，肥媽家中的狗狗微微，究竟是為什麼而生氣呢？】

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▼▼▼同場加映：肥媽愛犬Sasa早前誕下一胎十一隻小狗，雖然其中一隻不幸夭折，幸好其餘十兄弟現正健康成長。▼▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看十兄弟現況▾▾▾

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