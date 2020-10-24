寵物善終｜4歲西藏獒犬心臟衰竭突然離世　媽親述3件事證牠回魂

念念不忘，必有迴響。面對寵物離開，作為主人必定非常傷心，如果見到主子離世後回家，你又會相信眼前的一切嗎？台灣網民寶總監的4歲西藏獒犬「巴褲」在7月時，因為心臟衰竭突然離世，令主人十分傷感。日前主人在社交平台表示，巴褲離世後曾經回魂，當中更有3件事可以證明一切。

巴褲是一隻西藏獒犬，對主人很忠心，體重達80公斤以上。(Facebook@寶總監的寶之國與他的狗王子)

狗主寶總監接受《香港01》訪問時表示，當初她是從朋友那裡領養巴褲回來，牠當時兩歲多，對外人警戒心非常強，護衛心亦很重，但面對家人時，就會變成一名暖男，「可以不顧一切為你擋死」。寶總監亦養了一隻14歲的秋田犬「泥褲」，巴褲很愛哥哥，常常以狗臉黏著泥褲的屁股睡覺，令主人哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

寶總監憶述，早前嫲嫲中風，泥褲又步入老年，她無法再一個人照顧兩隻大狗，於是她託朋友幫忙照顧巴褲，每個月都定時定候去探望牠。巴褲身體一直很健康，但3個月前，突然心臟衰竭急病離世，寶總監當時不在牠身邊，感到非常遺憾。但之後寶總監感覺到巴褲每天都幾乎有回家，當中有3件事可以證明巴褲曾經回魂……

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寶總監認為，巴褲已經去了神的樂園，只是很喜歡泥褲和她，所以常常回家跟他們相聚。她相信，巴褲現在不受空間的限制，非常自由，而且可以隨時回家。雖然她已經看不見巴褲，但能知道牠過得很好，這樣就足夠了。

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為了見主人最後一面，貓咪竟然費盡力氣衝出氧氣箱......有網民早前分享愛貓離世的感受。自貓貓離世後9個月，主人仍然放不下牠。其中一段人寵間最難忘的經歷，莫過於貓貓臨終前，衝出氧氣箱凝視她的眼神......

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台灣網民Queena Hsiao曾叮囑臨終的愛貓，下世「投胎」要做她的兒子，並約定以不起眼的紅色胎記作記認。一年後，她誕下兒子「藍寶」，並在剃頭儀式上意外發現「藍寶」的頭皮上有一塊紅色胎記，認定這正正是人貓約定印記。

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