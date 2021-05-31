唐貓報恩半夜送恐怖「戰利品」　媽一看崩潰：不想再多經歷一次

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-05-31 10:15

有時候貓咪向我們表達愛的行為，真的的讓主子們驚大過喜。 台灣一名網民近日在社交網站上分享了一段影片，只見影片中的花貓流利地跳上床舖，並把口中的禮物放到床上，站在一旁的主子定睛一看，立刻嚇到崩潰大叫。然而，被點名的貓咪卻只繼續專心地盯著自己的心意。

（受訪者提供）

近日住在台灣的波比爸在社交網站上分享了一條影片，哭訴自家毛孩的「好意」令他無法睡覺。事源他竟在半夜收到了貓女兒「波比」送給自己的禮物，然而這份大禮似乎對爸爸來說驚大過喜，讓他出了一身冷汗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

爸爸在接受《香港01》訪問時表示，看到女兒的大禮後，腦中迅速經歷了傻眼、驚慌、無奈和鼓起勇氣的心路歷程。究竟這位可愛的女兒送了什麼禮物給爸爸呢？

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看到這條影片的網友們紛紛又驚又笑道，「從頭嚇到尾 然後最後一幕整個嚇歪」、「這床不能睡了，燒毀」、「我會直接睡在外出籠裡」、「這是一部沒有人在乎貓的影片～」、「肥貓鬥小強」、「哇哩勒....最後奴才徒手」、「我應該會癲咗」。

▼▼同場加映：台灣有貓主早前表示，幾年前她發燒，足足昏睡了十多個小時，家中一向我行我素的唐貓「奶茶」竟然一反常態，化身成貓護士，全晚趴到她身上，靜靜陪著。奶茶更擔心主人肚餓，親自為媽送飯，誰知結局竟然令網民笑瘋！▼▼

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▼▼同場加映：不少流浪貓也會向人討吃，順道物色理想的貓奴。來自台灣的流浪貓「阿咪」不但成功為自己覓得好歸宿，更一次過帶了4隻小貓入門，名正言順地「求包養」，讓貓奴目瞪口呆。▼▼

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