唐貓｜媽發高燒昏睡十小時　喵整晚陪睡更親自送飯　結局笑瘋網民

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-12 12:46

有時貓咪的生性程度，往往是主人想像不到的。 台灣有貓主早前表示，幾年前她發燒，足足昏睡了十多個小時，家中一向我行我素的唐貓「奶茶」竟然一反常態，化身成貓護士，全晚趴到她身上，靜靜陪著。暖心行為令媽媽非常感動，奶茶更擔心主人肚餓，親自為媽送飯，以為能解她燃眉之急，誰知結局竟然令網民笑瘋！

奶茶是白底虎斑唐貓，樣子很可愛。（受訪者提供）

貓咪奶茶主人接受《香港01》訪問時表示，貓貓現時6歲半，當初是在颱風天撿到牠：「那時牠非常瘦小，我問了牠一句要不要跟我們回家，結果奶茶就跟著我們一段路。後來我找到紙箱，就先將牠放在箱內，再帶去看獸醫。」主人指奶茶很會看人臉色，每當牠亂跳上桌或是想偷咬植物，只要她輕輕出聲，貓貓都會哀怨的叫一聲，然後坐在旁邊不敢碰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

奶茶平時個性獨立，都不理人，只要一吃飽就會睡覺。主人憶述，四年前她有晚發高燒，一度燒至39度，昏睡了十多個小時，期間奶茶時不時就走入房間，視察媽媽情況。之後牠深怕媽媽肚餓，竟然想到為媽送飯，誰料奶茶送上的糧食完全令媽嚇呆！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟奶茶為媽媽送上什麼另類糧食？▾▾▾

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媽媽表示，其實自己經常發燒，現時她不舒服或不開心時，奶茶都會待在她旁邊陪睡，「我沒有看過比奶茶更貼心的貓咪，牠完全是一隻天使貓」，但媽媽只是想不到奶茶竟然會為她送上另類糧食。

同場加映：其他唐貓的爆笑故事！

台灣有貓主在社交平台表示，日前她下班回家發現家中唐貓「貝果」一直呆站房門口，不敢入內，她上前看個究竟，才發現原來房內有「結界陣」，阻擋貝果去路！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟房有什麼結界，阻擋貝果去路？

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台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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同場加映：與喵星人互動，往往有意想不到驚喜的故事！

這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】

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▾▾▾當你滿心以為這是貓仔時，牠給你一個特大驚喜。▾▾▾

點撃圖片放大看，唐貓大頭10個月大仍未有蛋蛋，媽媽得知真相後崩潰的過程！▾▾▾