金毛尋回犬下雨天見泥氹秒暴衝　變泥漿河馬還燦笑等待媽嘉許

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-02 08:00

下雨天要帶狗外出散步，往往麻煩事是特別多。 生活在台中的狗主媽媽，最近在社交平台上，便分享了金毛尋回犬「貝果」，在雨中散步去廁所的事件。雖然下着暴雨，但貝果仍堅持要外出，媽媽實在拗不過牠，只好全副武裝出門。沒想到貝果看到泥坑，便秒暴衝出去。結果，媽要把一隻泥漿河馬拖回家，還得替牠來個全身清潔！

貝果是隻開心的金毛尋回犬，最喜歡笑臉迎人！（fb@我是貝果我超帥）

這個令人哭笑不得的故事，由台中的金毛狗主媽媽所分享。由於台中最近連日暴雨，本來實在不想外出放狗，但金毛貝果卻是很堅持要外出去廁所。最終，媽媽拗不過牠，只能穿好雨衣帶牠外出。

只是，散步中途貝果看到了一個大泥坑，於是便暴衝過去，媽要去阻止也已太遲。結果，回程時媽媽很是狼狽，拖着一隻泥漿河馬，還要邊走邊用抹布擦拭狗狗弄髒的地方！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，究竟金毛貝果變成泥漿河馬的樣子是怎樣？不過牠笑得這麼開心，誰會忍心責怪牠呢！▼▼

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雖然媽媽最總花了整整4個小時，才替貝果徹底清洗乾淨。事後看到貝果露出開心又滿足的笑容，媽媽也只能摸摸鼻子「認命」！

網民們看到貝果變成泥漿狗後，都被逗得笑了出來。但還是奇怪，貝果為何會髒得這麼徹底呢？這時媽媽回應了一句：「牠跳進去又跑出來又跳進去⋯⋯重複八百次！」這令網民笑得更開心了，部分網民留言：「滾好滾滿」、「一定是上一篇文章的願望發生了」、「媽媽要加班了」、「放洗衣機更快」、「我怎覺得當事狗髒得很開心」、「好不容易出門當時要放縱一下！」

▼▼同場加映：大多飼主未必能每分每秒陪在狗狗身邊，這時牠們就只好靠家中的玩具解悶。台灣一頭金毛尋回犬自小就有一隻狗狗毛公仔作伴，牠小時候體型比公仔還嬌小，但在不足半年後，牠竟然大幅反超前，體型驟變毛公仔的5倍。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台分享一則趣事，日前她首次帶家中的金毛尋回犬「Hoya」前往掃墓，向先人問安。她到達後先行除草，誰知下秒回頭竟然看到Hoya趴在墓碑前睡覺，將祖先墳頭當成狗床。網民看到照片後，都認為Hoya對先人如此大不敬的行為，定必會被家人重重責罰，但結局居然令網民大跌眼鏡！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟Hoya趴睡祖墳上，會落得什麼下場？▾▾▾

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