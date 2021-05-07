金毛尋回犬每天偷食狗糧無人知　一個月後變18kg巨獸　哥都抱不動

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-07 08:10

小狗的貪吃程度，有時會令主人大吃一驚。 台灣一隻兩個月大的金毛尋回犬「小賤賤」日前偷食乾糧，家中起初無人發現，直至整包乾糧被賤賤吃掉，媽媽才得悉事件。小賤賤每日肚滿腸肥，這天哥哥抱起狗狗時，要用盡九牛二虎之力，媽媽才注意到原來牠一個月內，已經由5公斤，暴增至18公斤，成為一隻不折不扣的巨獸！

小賤賤一個半月大時，能被哥哥輕鬆抱起。（受訪者提供）

狗主王小姐接受《香港01》訪問時表示，小賤賤很活潑：「本來牠叫『土豆』，但慢慢長大後，孩子都說牠臉賤賤的，喊久了牠竟然只對『賤賤』這個名字有反應，所以就替牠改名。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小賤賤非常貪吃，日前媽媽無注意到牠的雙腿已經變長，將大約5公斤的乾糧放在狗狗活動範圍附近，誰知小賤賤「靜雞雞」把乾糧吃光。有天哥哥抱起狗狗時，突然喊「怎麼變得這麼重」，媽媽才注意到賤賤已經變成18公斤巨嬰……

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網民看到小賤賤的成長對比照後，紛紛笑指「那個圓肚肚好Q」、「小土豆好像IKEA的布娃娃」、「三個月這麼大隻！！！」、「好可愛 好想抱看看」、「這個老起來的臉太可愛了」、「好可愛喔！養的真好⋯抱起來好紮實的感覺！」。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前她與朋友坐在沙發玩電話耍廢，家中半歲大的金毛尋回犬疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，更直指狗狗改錯名！▼▼

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▼▼同場加映：最忠心的動物當然非狗狗莫屬！牠們不僅對飼主忠心耿耿，就連家中所有的新成員也享有同樣待遇，包括剛出生的小主人。外國一頭金毛尋回犬在兩年前榮升哥哥，隨即化身「寵妹狂魔」，對妹妹呵護備至。這對兄妹不但感情要好，就連表情也變得越來越相似！▼▼

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