撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-08 08:00

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這次要介紹的萌寵，是隻來自澳門的貴婦狗恩珠。牠是隻兩歲半大的小狗女，早前媽媽Zoe替牠修毛，更剪出了綿羊裝。朋友們都覺得恩珠這樣子很合適，而且媽媽覺得狗狗乾淨易打理，而且還有一個好處！

這隻超萌可愛的狗狗叫恩珠，牠是隻兩歲半大的貴婦狗，與媽媽Zoe生活在澳門。早前，媽媽在替牠剪毛時，便想到要替恩珠剪成綿羊裝。從此，恩珠便一直以羊咩咩裝示人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，究竟貴婦狗恩珠有多可愛呢！剪成羊咩咩裝後，原來還有這個好處▼▼

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媽媽Zoe表示，早前恩珠因腳部動了手術，有一段時間沒有陪媽媽上班，不少粉絲來到店來沒遇上恩珠，均表示失望。但現在「羊店長復工囉……牠現可以慢慢走路了，大家都很想牠呢！」而且恩珠上班時，還是精神奕奕，充滿正能量！

▼▼同場加映：圓耳的毛孩是否特別會加分呢？像是米奇老鼠、小熊仔等，都有着圓耳特徵，看起來可愛極了。而這次介紹的狗狗，便同樣天生有對圓耳朵，加上魔性笑容，萬千網民早已被牠俘虜！▼▼

【點擊圖片放大看，這隻可愛的狗狗Goma，究竟是什麼品種的狗狗呢？】

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▼▼同場加映：外表控的你，看到狗狗可愛是否已失控？點擊圖片放大看，這隻可愛小金毛，雖然只有一隻耳，但完全無阻牠的可愛。▼▼

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點擊連結看全文：【萌寵充電站】金毛尋回犬天生缺耳朵 長大後頭頂竟長出獨角