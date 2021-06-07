媽上網求P走唐貓背景黑線　網民創意大爆發　上山下海只算小兒科

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-07 16:41

高手在民間，有時候上網求助，會給你帶來不少驚喜。 近日，有網民替喵主子拍下了不錯的肥貓正面照，可惜背景有條礙眼的黑線，因此將圖片分享到社交群組「天下貓貓一樣貓群組」裏，希望有改圖高手可以幫忙P走。結果，當然是引發網民無盡創意，令足不出戶的肥貓上山下海，還體驗到不少令人羨慕的場景。

一張坐着的貓咪照片，在強大的修圖大神手裏，會變成怎樣呢？

貓奴難得替主子拍下一張沒有鬆郁矇的正面照，但背景有條礙眼的黑線，令相片大為失色。貓奴於是只好將相片分享到社交平台，「把主子後面的黑色綫P走」，希望P圖大神出手相助。P圖要求出來後，網民一呼百應，紛紛展露出高超修圖技巧，以及跳脫的創意！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟這張貓咪相片，會被網民惡搞作怎樣呢？

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識看當然是看留言，修圖高手無限創意，網民也看得笑了出來。「一點瑕疵；貼近現實。何須介意！仍是完美！」、「實在太治癒啦」、「多謝大家的創意無限，好好好笑」、「最鍾意娜娜果幅」、「留言笑到媽媽聲」。

▼▼同場加映：最近，台灣網民華子分享了家中貓咪呼呼的搗蛋行為。牠在凌晨三時跑了去雪櫃前，然後霸氣地單手把雪櫃門打開了！接着像是要住進雪櫃去了！媽崩潰到網上求助，希望得出阻止貓咪開雪櫃的好方法！▼▼

▼▼點擊圖片放大看，膠帶印封能否有效阻止呼呼「入侵」雪櫃▼▼

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點擊連結看全文：貓貓有麒麟臂 每天單手開雪櫃吃放題 媽用膠帶印封換來崩潰結局

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，因當地受新冠肺炎疫情影響，兒子近日都要在家中上網課。在他上網課的第一天，家中的唐貓「冰冰」竟然擔任代課同學，走到鏡頭前亂入，更當著同學們面前狂打呵欠，令老師非常尷尬！誰知冰冰沒有收歛，下秒繼續露出懶惰的本性，10分鐘的「釣魚實錄」除了令同學笑瘋，亦令他們很羨慕！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，懶惰的冰冰在課堂上的十分鐘「釣魚實錄」！▾▾▾

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點擊連結看全文：唐貓｜網課首天「代課同學」亂入狂打呵欠 10分鐘釣魚實錄全公開