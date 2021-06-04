小唐貓被關籠　下秒用超強軟骨功越獄　過千網民認證：果然是水造

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-04 16:49

坊間有許多對貓咪的都市傳聞，有些未必是真快難認真。但這「頭過身就過」這說法，喵星人用行動來證實了。 生活在台灣桃園的貓奴黃晟唯表示，早前他女友救起了3隻小貓咪，並決定收養牠們。由於平日要外出工作，擔心貓咪亂跑，於是只好暫時將牠們安置在大籠子裏。沒想到，這天他在家裏，卻看到驚訝的一幕，小白貓幾秒鐘前還在籠子裏，但瞬間便跳到他的被鋪上咪咪叫！

3隻小貓咪，只有兩個多月大！（受訪者提供）

這段令不少網民感到驚訝的影片，有台灣網民黃晟唯分享出來。他指早前女友發現一隻流浪母貓，把6隻小貓叼到陽台後便消失無蹤。於是他認養了其中3隻，另外3隻則給了別人認養。

這天，他把3隻貓咪放到大籠子裏，想好好休息。不過卻看小白貓星星，一直想逃竄出來的樣子，於是拿出了手機拍下影片。沒想到才幾秒鐘，星星已用牠自己的方法，成功越獄了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，究竟小白貓星星是如何越獄的？這再次證明了，貓咪是水造的！▼▼

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小白貓星星越獄的影片，吸引到不少網民關注。許多網民都極有共鳴，表示家中貓咪也是如此，再狹小的空間也能鑽進去，籠子也困不了牠們。「再次證明頭過身就過」、「這感覺突破了什麼物理限制」、「像變魔術」、「已經沒有什麼東西可以阻止牠了」、「貓：看好了人類，我只示範一次我怎麼逃出來的」、「我之所以在籠子裏，是因為我不想出來，不是因為你關得住我！」

果然，喵星人就是如此霸氣！

▼▼同場加映：最近，台灣網民華子分享了家中貓咪呼呼的搗蛋行為。牠在凌晨三時跑了去雪櫃前，然後霸氣地單手把雪櫃門打開了！接着像是要住進雪櫃去了！媽崩潰到網上求助，希望得出阻止貓咪開雪櫃的好方法！▼▼

▼▼點擊圖片放大看，膠帶印封能否有效阻止呼呼「入侵」雪櫃▼▼

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點擊連結看全文：貓貓有麒麟臂 每天單手開雪櫃吃放題 媽用膠帶印封換來崩潰結局

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，因當地受新冠肺炎疫情影響，兒子近日都要在家中上網課。在他上網課的第一天，家中的唐貓「冰冰」竟然擔任代課同學，走到鏡頭前亂入，更當著同學們面前狂打呵欠，令老師非常尷尬！誰知冰冰沒有收歛，下秒繼續露出懶惰的本性，10分鐘的「釣魚實錄」除了令同學笑瘋，亦令他們很羨慕！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，懶惰的冰冰在課堂上的十分鐘「釣魚實錄」！▾▾▾

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點擊連結看全文：唐貓｜網課首天「代課同學」亂入狂打呵欠 10分鐘釣魚實錄全公開