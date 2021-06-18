唐貓｜小白貓做比特犬跟班　混兩年榮升老大　狗狗見到都怕牠

撰文： 陳惠娜 最後更新日期： 2021-06-18 08:05

泰國一網民在Facebook分享家裡養的兩隻比特犬及一隻白貓的日常，小白貓在比特犬守護下長大後，由最初無辜純良的外表竟然逐漸走偏！言行舉止開始變得粗魯，兇狠的眼神連比特犬都自愧不如！

泰國這隻小白貓自小與比特犬一齊長大，在狗狗長期影響下，主人發現小白貓的眼神及站姿跟比特犬越來越相似！惡霸般的模樣加上霸氣的站姿像極黑幫老大！回看貓咪小時候的照片，落差超級大！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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白貓平常就跟兩隻比特犬組成「毛毛保鑣團」保護著飼主及自己的家，凶神惡煞的眼神就好像在昭告全天下這裡是牠們的領土，相信也沒有人敢隨便靠近吧！

環境對一個孩子的影響很大，沒想到對貓咪也是一樣，不過能夠成為帥氣保鑣守護家人安全也是不錯啦！

▼▼同場加映：台灣網民日前在社交媒體分享近日收養一了流浪貓，怎料一星期後這隻得知自己有新家的貓咪竟送上4份神秘禮物報恩，令她大喊一闊三大！▼▼

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▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。不過牠好像不知道自己已經長大，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪8個月間的驚人轉變！▾▾▾

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