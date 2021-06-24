跑馬地寵物友善新盤開售　5分鐘到寵物公園＋完善寵物配套

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-06-24 17:36

跟貓狗同住，是無數寵主的夢想，可惜香港能飼養狗狗的屋苑並不多。 位於跑馬地的新盤「EIGHT KWAI FONG Happy Valley」便能滿足寵主們的需要。新盤以「寵物友善」作為賣點，不單歡迎寵物入住，而且特設「空中花園」供毛孩放電。區內寵物配套完善，5分鐘即可到達寵物公園、診所、美容店、用品店，滿足寵主、毛孩的基本需要。

這個寵物友善的新盤「EIGHT KWAI FONG Happy Valley」位於跑馬地桂芳街8號，樓盤不單歡迎住客帶同寵物入住。還特設空中花園，讓寵主可以帶狗狗到空中花園「放電」，樓盤附近的寵物配套完善，寵物診所、美容、用品店一應俱備，並鄰近寵物友善的賽馬會山光道公園，即使外出散步亦非常方便。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這個新盤提供共139伙單位，面積由258平方呎至428平方呎以供選擇，並設有開放式及1房式單位，適合單身人士或小型家庭居住。單位內設有落地玻璃及露台，能夠滿足喜歡曬太陽及看風景的毛孩。

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發展商在6月26至27日及7月3日至4日連續兩個週末，將於EIGHT KWAI FONG Happy Valley地下戶外花園設「毛孩酒吧YAPPY HOUR」招待各毛孩住客及參觀示範單位的訪客，有意參加者可到網站填寫參觀預約表格。

毛孩酒吧YAPPY HOUR 日期：2021年6月26、27日及7月3、4日 時間：每日下午2時至晚上7時 地點：跑馬地桂芳街8號 禮遇：每組到訪的毛孩將獲贈禮品 查詢電話：28181388

同場加映：香港的寵主數目持續上升，但要找個能容納寵物的安樂窩絕非易事。為了幫助一群迷失在樓盤中的無助寵主，《毛孩子》成立「睇樓特攻隊」，搜羅全港寵物友善樓盤，務求令每位寵主也可安居樂業。

佳明集團位於青衣細山路的「明翹匯」，早前已推出3張價單合共388伙，會在本周五（11月1日）開售。青衣屬於發展完善的社區，周遭有多個寵物友善的屋苑，例如美景花園、曉峰園、海欣花園、翠怡花園、綠悠雅苑。到底明翹匯有什麼吸引之處？記者帶你實測！

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【點撃看全文：毛孩睇樓 青衣明翹匯超購15倍 實測區內寵物有善設施有幾好？】

同場加映：荃灣西「海之戀」開售時萬人空巷，其商場將於下月正式開幕，包括來自日本的「驚安之殿堂」亦擬於12月12日開張，可算是個宜居社區。但對於寵主而言，是否同樣宜居？看下文便知道答案！

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【點撃看全文：毛孩睇樓 海之戀Donki驚安之殿堂 12.12開 五分鐘到寵物公園】

▼▼▼▼▼同場加映：沙田新城市廣場把1樓戶外平台打造成「寵物同樂園」，2500呎公園設有4大寵物玩樂設施，包括寵物隧道、斜台等等，讓主人及愛寵可以盡情打卡放電，而且費用全免！。▼▼▼▼▼

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點擊連結看全文：沙田新城市廣場2500呎寵物樂園明天開幕 4大貓狗玩樂設施大公開

▼▼▼▼▼同場加映：山頂廣場早前新增不少寵物友善設施，當中包括寵物徑、寵物專用電梯，還有能飽覽整個維港的大草地，最合適人狗野餐。▼▼▼▼▼

▼▼▼點擊圖片觀看5大打卡位！▼▼▼

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