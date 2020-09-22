山頂廣場增寵物設施　寵物徑、野餐一日遊　中秋節人狗必備節目

下星期一連中秋節國慶日有4日假期，身為主人的你，計劃了到哪裏與毛孩放電未？秋意漸濃，不妨考慮同主子到山頂廣場野餐一日遊，呼吸新鮮空氣吧！山頂廣場今年新增不少寵物友善設施，當中包括寵物徑、寵物專用電梯，還有能飽覽整個維港的大草地，最合適人狗野餐。

狗狗可於新設置的露天草地上盡情奔跑玩樂。（劉詩韻攝）

山頂廣場經過兩次大翻新，於商場各處增設多項寵物友善設施，《香港01》記者到過現場視察，發現了5個隱藏打卡位，有意前往的主人可事前做足準備功夫，令狗狗享受不一樣的遊樂體驗！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼點擊圖片觀看5大打卡位！▼▼▼

+ 66 + 66 + 66

山頂廣場是寵物友善的購物商場，毛孩可在商場內落地行走，使用全新寵物友善設施服務。

▼▼▼點擊圖片觀看全新寵物友善設施服務！▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

現時到達山頂廣場比以往更為方便，主人可以乘搭各種的交通工具，部分交通工具更是寵物友善呢！

▼▼▼點擊前往山頂廣場的交通方法▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

其他小貼士

山頂廣場大部份打卡位均是室外露天地方，若主人要同狗狗一同前往，要特別留意天氣。而且，若主人在假日到山頂廣場，需要預留充足時間往返。

場內商舖PANDORA、馬場有禮與Build-A-Bear Workshop更備有多款寵物主題精品發售。

另外，顧客凡攜帶寵物更可於以下商戶尊享限時優惠。現凡於「奈雪の茶」購買任何2杯飲品，更可免費獲享價值港幣$32菠菜肉骨頭。數量有限，送完即止。

凡與寵物惠顧Mina House，主人即可免費獲得由The Food Story 打造，全新甜品雲卷 Soft Roll - 白雪國度 (原味) 乙件。數量有限，送完即止。

另外，由9月25日起至12月31日的每個週末及公眾假期，山頂廣場將於中庭舉辦PetMart。屆時將有多個品牌設立期間限定店，包括PRIVATE i PETS、人氣KOL Jerry.C及Kenji、仁愛獸醫 Petcore Vet and Wellness、PET 101及麥田捕手 假日市集 Dreamcatcher Holiday Market等。

限定店將出售各款寵物食品、寵物用品、寵物保健食品、手作玩具、狗狗時尚飾物等等，主人可與毛孩盡享一同購物的樂趣。