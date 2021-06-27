【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月27日：英國短毛Silver

寵物
撰文：
最後更新日期：

Silver

品種：英國短毛

性別：雄性

年齡：10歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 508352

晶片編號：604 786 334

雖則長著一張厭世的樣子，但Silver卻是一隻非常友善親人的老貓伯伯。超級喜歡撒嬌的牠會不停的在你身邊蹭來蹭去；而當你蹲下去的時候，Silver更會跟你撞頭頭呢！但如果要說Silver最具代表性的地方就是牠有時候會擺出一副不屑的樣子：牠會咬著一邊的嘴角，看起來就像是鄙視你一樣！Silver不但有耳和皮膚上的病歷，而且年紀也比較大，故此需要長期食用特別處方糧。你願意給Silver一個家，讓牠的餘生都充滿愛嗎？
英國短毛Silver

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年6月27日

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