【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月27日：英國短毛Silver

雖則長著一張厭世的樣子，但Silver卻是一隻非常友善親人的老貓伯伯。超級喜歡撒嬌的牠會不停的在你身邊蹭來蹭去；而當你蹲下去的時候，Silver更會跟你撞頭頭呢！但如果要說Silver最具代表性的地方就是牠有時候會擺出一副不屑的樣子：牠會咬著一邊的嘴角，看起來就像是鄙視你一樣！Silver不但有耳和皮膚上的病歷，而且年紀也比較大，故此需要長期食用特別處方糧。你願意給Silver一個家，讓牠的餘生都充滿愛嗎？