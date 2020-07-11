【領養貓】以為小貓剛到家會被欺負　一轉頭見牠醒目反應爸笑傻了

為家中增添新毛孩固然是喜訊，但要是原有的毛孩和牠無法好好相處，就會變成棘手的難題。一名本地貓奴最近領養了一隻小貓回家，就在他擔心小貓無法和家中的貓咪好好相處之際，小貓竟然識趣地用一招就化解了危機。

網民康先生原本養有兩隻一歲多的英國短毛貓兄妹，分別名叫「Poppy」和「Bella」；而他近日又再領養了一隻僅兩個月大的小貓。他原本也曾擔心「新歡舊愛」會發生衝突，但這憂慮在他目睹貓咪們碰面一剎便隨之煙消雲散。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩個月大的貓女「Lunar」日前正式入屋 。（受訪者提供）

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日前（4日），康先生首次帶小貓「Lunar」回家，他在門口處豎起格子網，以便為Lunar清理身上的跳蚤。貓哥哥Poppy隔著網好奇地打量Lunar，而姊姊Bella則怕得躲起來。期間，大膽的Lunar不時用兩腳站起來與Poppy對網，不但高舉小手裝投降，更雙手作揖，似乎在向貓大哥敬禮。康先生接受《香港01》訪問時指，當時Poppy反應冷靜，令場面更添喜感，他隨即拍下這難能可貴的一幕。

網民們看到Lunar識趣的反應也不禁爆笑，大讚牠醒目，「好識撈，大把世界」、「嘩見到屋企大佬識行禮」、「見大佬，舉手投降」、「後生前途無量」、「今年奧斯卡金像獎佢攞梗啦」。現時Lunar已正式入屋，康先生指Poppy和Bella亦慢慢習慣妹妹的存在，「依家Bella無咁驚，時不時都會去睇佢聞佢。Lunar喺屋企會瘋狂跑嚟跑去，而Poppy就會去追住佢睇做啲乜咁。」

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