好色虎斑貓迷戀巨乳開瓶器　竟在廚房上演「活春宮」場面

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-07-05 12:22

難道天下間的雄性動物都好色？ 最近一段虎斑貓逗弄一個開瓶器影片，被網民多次瘋傳。只見一個帶有磁石的巨乳開瓶器，被貼了在雪櫃上。然後一隻虎斑貓，便開始對它毛手毛腳，甚至口手並用，公然在廚房上演「活春宮」，令在旁拍片的貓奴看到目瞪口呆。

這隻生活在美國奧克拉荷馬州的虎斑貓Pam，在Instagram和TikTok裏都有牠的生活片段。虎斑貓Pam個性獨特，不像一般貓咪對會晃動的東西都會雀躍，牠甚至是對逗貓棒不屑一顧，完全不放在眼裏。但這天，貓奴新買回來的開瓶器，卻令牠眼前一亮。

這個美女巨乳造型的開瓶器，相當吸引虎斑貓Pam的注意。牠甚至會出手出口，想把開瓶器從雪櫃上弄下來。這令貓奴感到什麼奇怪，估不到逗貓棒竟然輸給了一個開瓶器。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟處斑貓對這個開瓶器做了什麼行為，令網民看到後都大笑起來

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對於這隻好色虎斑貓Pam的行為，網民都被逗得笑了出來。「沒想過貓咪也很懂」、「逗貓棒輸了給一個開瓶器，這是怎麼情況？」、「看來牠想喝奶呢！」、「這個晃動誰受得了？」、「貓咪也好色」、「巨乳美女都是雄性動物沒法抗拒的」。

▼▼同場加映：日本一家文具店，時常在門外擺放著一堆廢紙箱。近日，有網民路過發現紙箱堆裏躺著一隻虎斑貓，牠兩眼混濁、無辜可憐的樣子，令不少路人擔心牠是隻可憐的棄貓。正當他們想抱起貓咪之際，看到紙箱外寫上12個大字，標明這隻虎斑貓的真實身份，令他們大吃一驚！▼▼

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▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。不過牠好像不知道自己已經長大，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪8個月間的驚人轉變！▾▾▾

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