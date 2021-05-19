虎斑貓｜媽有潔癖超討厭動物掉毛　神喵一招將她K.O還一起看電視

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-19 08:00

長輩們在家中百無聊賴，應該多抽時間關心他們，不然隨時會被家中毛孩搶去地位！ 這個擔心被萌貓搶去家中地位的故事，來自台北網民吳仲仁所分享。他表示一直以來都知父母不太喜歡小動物，但最近卻巧遇上一隻無依無靠小虎斑貓。他本來也只是想暫時帶回家，再找人去收養。沒料到貓咪卻在1個月內，火速收服了父母！

小虎斑貓的魅力沒法擋，長輩秒被收服！

小貓咪的魅力，真的不容忽視。在台北，網民吳仲仁早前在朋大家的倉庫裏，撿到一隻小貓咪。由於知道媽媽有潔癖又不太喜歡小動物，因此沒想過會長期照顧這小貓。

不過，帶小貓回家後，父母都好像沒什麼反對聲音。不經不覺1個月過去了，小貓更用特殊方式，收服了媽媽的心！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼點擊圖片放大看，究竟小虎斑貓QQ，用了什麼方法，這麼快便令不太喜歡動物的媽媽接受了牠！▼▼▼

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雖然虎斑貓QQ成功進家，並俘虜了父母的心，但吳先生卻打趣地表示，他在家中的地位似乎相當危險了！

而網民看到QQ這麼聰明，懂得收服長輩的方法，無一不表示拜服。「所以我常常對稱家裏長輩不喜歡貓的朋友說：對於長輩喜歡不喜歡的問題，就交給貓貓處理就好了」、「你當然不會有危險，想多了，旁邊小桌底下的飼料盆都會幫你留食物的」、「戶口名字消失倒數！」、「不然你也趴上去撒嬌試試看啊」、「貓咪跟長輩的連結」！

▼▼同場加映：台灣有網民在facebook群組分享了一個經歷，指兩年前某個凌晨聽到家門外有敲門聲，問誰又沒有人回應，打開門竟然看到一隻貓，她看到貓咪戴著頸圈，以為是別人走失的貓，於是送到大堂看看有沒有人認回，結果第二天晚上門外又傳來敲門聲⋯⋯▼▼

▾▾▾貓咪連續兩日凌晨敲門，到底有何事呢？點撃圖片放大：看貓咪後續去向▾▾▾

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點擊連結看全文：流浪貓半夜12點爬8層樓討吃 媽餵貓罐送走 翌日再上門結局超暖

▼▼同場加映：韓國某個小鎮，有主人將唐貓「娜比」遺棄，令牠在街上自生自滅。為了生存，牠不停去餐廳討吃，令自己可以勉強溫飽。但最近娜比一反常態，向店家討吃後卻不吃，反而叼着肉急步離開，原來背後是藏着心酸一幕。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，為什麼流浪貓娜比討吃後不吃，反而叼肉急步離開？▾▾▾

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