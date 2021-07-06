帶雪橇犬散步聽到父子爭論狗品種　媽4個字尷尬回應揭開真實身份

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-07-06 08:00

真的喜歡毛孩的話，牠們是什麼品種，其實並不重要。 這宗有趣的狗狗品種爭論事件，由台灣網民毛球所分享出來。這天，媽媽帶着狗狗娜娜外出散步，沒料到會遇上一對父子，他們對娜娜的真實品種感到很疑惑，並爭論起來。最終，媽媽只好尷尬回應，娜娜其實是一隻……

大家好，我叫娜娜呀！你覺得我是阿拉斯加雪橇犬？還是西伯利亞雪橇犬？（毛球）

這天，雪橇犬的媽媽毛球，帶着狗狗外出散步。途中遇到一對父子，他們看到娜娜後，便爭論着牠的品種。兒子說這是「阿拉斯加雪橇犬」，但爸爸糾正說這是「西伯利亞雪橇犬（哈士奇）」。

本來媽媽也沒太注意，只是回程時再遇上這父子。他們雙方仍各堅持自己想法，最終媽媽尷尬地向他們說出狗狗真實品種。總算是以和為貴，化解了他們的爭拗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟這隻大狗狗娜娜，牠的真實身份是什麼品種呢？

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對於娜娜的真實身份，網民們也都議論紛紛。然後創作出混種狗狗的品種名稱，「阿拉釋迦」、「阿拉哈」、「哈拉斯加」、「阿拉士奇」、「哈拉斯奇」？當然，大家都是逗着玩，是什麼品種根本沒影響，因為大家都是愛狗之人，「不管是什麼品種，都是可愛的孩子！」

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中雪橇犬「米弟」一向很愛搗亂，早前他打掃家裏時，將原本放置在高處，價值超過4000港元的鱷魚標本暫時搬到書桌上，誰知米弟竟然迅速咬爛鱷魚上顎，爸爸絲毫不見殘骸，猜想狗狗應該將它全都下肚，頓時慨嘆難以向長輩交代，結局更令一眾網民笑瘋。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟雪橇犬米弟及鱷魚標本最後的下場會是如何？▾▾▾

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點擊連結看全文：雪橇犬生吞價值$4000鱷魚標本 爸：難向長輩交代 結局笑瘋網民

▼▼同場加映：日本有狗主在社交平台表示，家中養了一隻八個月大的雪橇「Sena」，年紀小小的牠經常幫忙照顧他的女兒，擔當狗保姆。早前主人分享了一張4個月前他們的暖心合照，可見Sena與姐姐身高差不多，一起扒在窗邊看風景，畫面非常溫馨。誰知主人前幾日再替他們拍照，發現Sena已經偷偷地暴風式成長，身形變得健壯，再不是女兒昔日的小玩伴，反而變成保護姐姐的大帥哥！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，現時八個月大的Sena的帥氣樣子！

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