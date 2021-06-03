雪橇犬｜二哈咬爛千元紙幣爸超崩潰　過千正評網民表示：真識食

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-03 16:49

近日，有連登網民分享家中雪橇犬咬爛多張千元紙幣，氣得他表示要想要把狗殺掉！他表示平日這狗樣子蠢蠢的，沒料到牠竟然會開抽屜，並將紙幣咬爛！結果引來過千讚好，大量網民表示有同感，養雪橇犬實在不容易。

遍地都是撕碎了的1000元紙幣（連登圖片）

在連登討論區，近日有網民分享家中雪橇犬，咬爛多張千元紙幣，氣得樓主揚言要「想殺x咗我隻哈士奇」。樓主指狗狗一直以來都是蠢蠢的，沒想過這天半夜起來，卻懂得打開抽屜，更咬爛了他剛從銀行拿出的一疊千元紙幣。

事件得到網民同情，亦有過千網民讚好，並留下不少啜核留言！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，究竟網民們對雪橇犬咬銀紙有何回應？▼▼

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【點擊圖片放大看，究竟３種雪橇犬有什麼不同？看圖片便可清楚知道】

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不少網民也給予了些正面的建議，大部分網民都認為是樓主未有給予適量運動給狗狗，才會導致這次事件發生。網民建議每天要放狗去散步，甚至可買跑步機給狗狗，令牠有地方發揮精力，這樣破壞行為便會大減。

▼▼同場加映：日本有狗主表示，家中養了一隻八個月大的雪橇「Sena」，年紀小小的牠經常幫忙照顧他的女兒，擔當狗保姆。早前主人分享了一張4個月前他們的暖心合照，可見Sena與姐姐身高差不多，一起扒在窗邊看風景，畫面非常溫馨。誰知主人前幾日再替他們拍照，發現Sena已經偷偷地暴風式成長，身形變得健壯，再不是女兒昔日的小玩伴，反而變成保護姐姐的大帥哥！▼▼

▾▾▾▾▾▾點擊圖片放大看，現時八個月大的Sena的帥氣樣子！▾▾▾▾▾▾

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點擊連結看全文：雪橇犬｜說好一起長大！汪失控變巨狗 暖心畫面曝光網民：太有愛

▼▼日本網民分享，小主人高興地擠進狹小的狗籠裏，但仍一臉天真地托腮扮花，露出開心的笑容。而在身旁的雪橇犬，也被熱情的小主人感動，以一副包容任性女友的溫柔表情，從容面對！▼▼

【點擊圖片放大看，妹妹硬要擠狗籠與雪橇犬在一起的情況，以及妹妹不在時狗狗的有趣睡姿】

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▼▼同場加映：雪橇Naïa日前不開心，隨即跑到花園，躺在地上發脾氣。無論主人怎樣叫牠，牠都不予理會，令主人非常無奈。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，雪橇Naïa發脾氣睡花園不理主人的原因！▾▾▾

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