唐狗撿到神秘新玩具秒咬碎　媽無奈收集殘骸：500元消失了

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-07-06 13:36

狗狗好奇心重，破壞力也很驚人，一不留神，隨時要破財。 這個令人心跳加速震驚的故事，由唐狗漫妮的媽媽李蓉蓉所分享出來。這天，媽媽正在晾衣服，沒想到有東西從口袋裏無聲無息地掉了出來，還被漫妮注意到。不一會兒，這新玩具已被漫妮咬在口裏。當媽媽察覺時便立即叫停了漫妮，最終只能無奈地表示：「史孩子，你知道媽媽還沒有發薪水？」

（受訪者提供）

這個令人無奈又好笑的故事，全因為唐狗漫妮在家裏發現了陌生「新玩具」開始。這天媽媽正在晾衣服，沒想到從老公衣服的口袋裏，掉出了一團東西。

漫妮看在眼裏，更靜靜地撿了起來玩。當媽媽發現漫妮口裏咬着不得了的玩具時，只能叫停了牠，並默默地把玩具碎片拼湊起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當媽媽把狗狗咬到「新玩具」的故事分享出來時，不少網民都很有共鳴，表示自己也曾遇過相類似的經歷，500元實在是小事一椿。「我家的狗之前把我放在桌上的四百塊咬去玩，還知道留100塊給我的機車加油，真是感動」、「今天殺梅花鹿（500元），明天殺小孩（1000元）」、「給媽媽更努力賺錢的動力」、「媽......這張紙比罐罐的味道還不錯耶！」

▼▼同場加映：台灣網民邱婕妤指在半年多前，鄰居的狗狗旺福一直被虐打，到後來甚至將牠帶到20公里外遺棄！她將狗狗帶回家收養，並好好照顧。在半年後，鄰居家突然失火，這時旺福卻做了一個暖心舉動，令她更感受到沒有白養牠。▼▼

▼▼點擊圖片放大看，究竟旺福如何成為救命汪！▼▼

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點擊連結看全文：唐狗丨鄰居狗24小時遭虐打更被棄養 好心人救回收養下秒成救命汪

▼▼同場加映：台灣有狗主日前表示，最近連續多日下雨，所以一直無法帶狗狗出門散步。誰知有一天狗狗在家中上廁所後，想出一個超聰明的方法，來向媽媽抗議，表示自己想出門，嚇了主人一跳！▼▼

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