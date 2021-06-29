唐狗｜以為爸被狗狗霸佔床被逼睡地下　心酸真相曝光網民由笑轉哭

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-29 14:07

近日有台灣網民，分享了一張2隻狗狗霸佔整張床的照片，而可憐的爸爸只能睡地上。當大家覺得這是有趣地暗示了家中地位時，原來背後還藏着催淚故事，原來哈哈大笑的網民，看到最後竟然想哭了。

爸爸睡在地上，不只是因為床上沒位置，而且還是為了「牠」！（受訪者提供）

這張看似有趣，但其實藏着催淚故事的相片，由台灣網民Yi Wen Chen所分享出來。當大家的注意力，都聚焦在床上睡着兩隻份量十足的狗狗時。有眼利的網民便看到，躺在地上的爸爸，他身旁原來還有一隻狗狗。而媽媽也娓娓道來，爸爸睡在地上的真正原因。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟爸爸為何要睡在地上呢？除了是愛牠們外，還另有原因呢！

+ 10 + 10 + 10

媽媽在留言中表示：「我們還是要為牠努力一把，期待再看到力歐快樂奔跑的樣子！」這話令網民們知道，原來爸爸睡地上另有苦衷。大家留言，紛紛為力歐送上祝福字句：「可愛的力歐一定要好起來」、「漂亮可愛的力歐加油，一定可以康復快樂跑跑的！」、「加油！等力歐的奇蹟喔！」、「加油，可以試試針灸」、「小朋友要加油呀！」

▼▼同場加映：台灣網民邱婕妤指在半年多前，鄰居的狗狗旺福一直被虐打，到後來甚至將牠帶到20公里外遺棄！她將狗狗帶回家收養，並好好照顧。在半年後，鄰居家突然失火，這時旺福卻做了一個暖心舉動，令她更感受到沒有白養牠。▼▼

▼▼點擊圖片放大看，究竟旺福如何成為救命汪！▼▼

+ 10 + 10 + 10

點擊連結看全文：唐狗丨鄰居狗24小時遭虐打更被棄養 好心人救回收養下秒成救命汪

▼▼同場加映：台灣有狗主日前表示，最近連續多日下雨，所以一直無法帶狗狗出門散步。誰知有一天狗狗在家中上廁所後，想出一個超聰明的方法，來向媽媽抗議，表示自己想出門，嚇了主人一跳！▼▼

▾▾點擊圖片放大看，唐狗Mango連續幾日下雨不能外出散步，如何用超聰明妙計向媽媽抗議！▾▾▾

+ 17 + 17 + 17

點擊連結看全文：聰明唐狗連續幾日落雨無散步 尿墊擺魔法陣以超聰明方法向媽抗議