唐狗｜兒子只顧打遊戲機爸欲上前阻止　膽小汪反常護主結局超意外

當狗狗守護着小主人時，誰敢輕舉妄動？

這張小主人被兩隻狗狗霸氣保護着的照片，由台灣網民連先生分享出來。當時家中孩子正在玩遊戲機，而平日兩隻膽子很小的唐狗小隻和格格，正好端坐在他身旁兩側，顯得很有霸氣，像是在說「誰敢打擾我小主人玩遊戲！」



小小年紀，就有左右護法做保鏢，真不簡單！（受訪者提供）

連先生將兒子專注玩遊戲的相片分享出來後，旋即得到不少網民回應。兒子身旁端坐着兩隻唐狗，左「格格」、右「小隻」很是威武，產生出一種不容打擾的氣氛。像是在說：「誰敢打擾我小主人玩遊戲！」

不過，爸爸卻靜靜地爆出了這兩隻看似有霸氣的唐狗真面目，原來牠們個性竟然是這樣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟看似有霸氣的唐狗，實際是否會常常護主呢？



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當網民得知兩隻霸氣唐狗真面目時，都被逗得笑了出來。果然唐狗往往會給你意想不到的驚喜！「媽媽出現，保鏢也沒用」、「媽媽（boss）出現的時候就滅團了」、「這架勢很到位，可以！」、「右邊一臉：我是被逼的」、「左右護法」、「左青龍右白虎？」、「小小年紀就有保鏢，羨慕哈哈」、「好強大的保鏢」。

▼▼同場加映：近日有台灣網民，分享了一張2隻狗狗霸佔整張床的照片，而可憐的爸爸只能睡地上。當大家覺得這是有趣地暗示了家中地位時，原來背後還藏着催淚故事，原來哈哈大笑的網民，看到最後竟然想哭了。▼▼



點擊圖片放大看，究竟爸爸為何要睡在地上呢？除了是愛牠們外，還另有原因呢！



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▼▼同場加映：台灣有狗主日前表示，最近連續多日下雨，所以一直無法帶狗狗出門散步。誰知有一天狗狗在家中上廁所後，想出一個超聰明的方法，來向媽媽抗議，表示自己想出門，嚇了主人一跳！▼▼



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