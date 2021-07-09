唐狗｜小奶汪腳受傷需困籠休養　1歲妹神助攻半分鐘成功越獄

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-07-09 08:05

玩伴被困籠子裏着，聰明的小妹妹立即有行動！ 這個可愛小妹妹救狗的有趣影片，來自台灣網民Hao Ilene所分享出來。影片中見到狗狗「饅頭」被困在籠子裏，這時小妹妹步履蹣跚走近，然後使出一招神助功，下秒鐘狗狗便成功越獄，可在大廳自由走動了。目睹整個過程的媽媽驚呼：「我沒教你這樣做呀！」

想不到妹妹這麼聰明，被困着的小狗饅頭，輕輕鬆鬆便越獄。（受訪者提供）

這段聰明妹妹助狗狗越獄的影片，來自台灣網民Hao Ilene所分享。媽媽接受《香港01》訪問時表示，狗狗「饅頭」最近受了腳傷，需要減少活動。所以她就先把牠關在籠裏。但每次回神時，牠都在家自由行，讓她懷疑自己記錯了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

直至這天，她看到步履不穩的妹妹出現在狗狗籠子的前方。她似乎知道好朋友被困着，因此想助狗狗出來。結果，不用半分鐘，聰明的小妹妹成功助狗狗越獄，他們又可以開心地一起玩耍。讓旁邊的媽媽看到傻眼！

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網民看到妹妹這麼關心小狗，大家都盛讚妹妹乖巧。不過，也有人擔心妹妹小手會被籠子壓着，但媽媽表示拍片時一直看着，也不會再讓妹妹亂開籠子。「妹妹：狗狗夥伴我來解救你了！一起拆家去」、「走路都還不太會，就急著來救小夥伴，還跟在後面開心的走，太可愛了！」、「女兒小小年紀就這麼懂事，知道養狗不應關籠」、「妹妹真的好可愛，狗狗也蠻穩定的，看到門開沒有暴衝」。

▼▼同場加映：這張引起不少網民討論，並給出另類意見的相片，由網民龍佳容分享出來。這天，她起床後才發現，原來昨夜她老公竟然傳來一張半裸身子的照，在旁還有一頭烏溜黑髮伴侶，像是理直氣壯地向她宣戰。她覺得好氣又好笑，結果上網求助，但卻換來令人更加氣結的答案！▼▼

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▼▼同場加映：台灣網民WeiChen Lee，近日分享了家中愛犬「可成」一個孝順舉動，令網民感到非常羨慕。媽媽指當時遭突然而來的大雨淋濕了身，回家時已感到不適，所以匆匆回房躺在床上休息。沒想到這時可成來了，還對她做出超孝順的舉動。▼▼

點擊圖片放大看，究竟唐狗可成除了伴在媽媽身旁陪睡外，還做了什麼窩心行為，令網民羨慕不已

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