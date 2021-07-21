帶銀狐犬公園散步意外遇到「兵狗俑」　真實品種公開網民全不信

究竟狗狗有多喜歡玩泥巴呢？這隻狗狗便親身示範給大家看。

生活在台灣的狗主Shy Yay，早前便帶同家中的銀狐犬「毛巾」到公園玩。由於剛下了幾場大雨，因此公園裏很多泥坑，帶狗狗散步時都小心奕奕。不過，鄰居的狗狗卻滿不在乎，看到水氹便跳下去，還見泥氹更是衝進去打滾。結果，一隻活生生的「兵犬俑」出土了！



現代「兵犬俑」剛從泥漿裏走出來，究竟牠真實身份是誰？（Shy Yay）

當你在街上，看到這隻活生生的「兵犬俑」在眼前，你會被嚇到嗎？台灣網民Shy Yay，早前帶着家中銀狐犬「毛巾」去公園散步，沒料到眼前突然看到一隻滿身是泥漿的狗狗在前方興奮地走動。

Shy Yay在接受《香港01》訪問時表示，這隻活像剛出土文物的「兵犬俑」，身上滿是泥漿，連牠是什麼品種的狗狗也沒法辨認。只見兵犬俑的爸爸超級崩潰又無奈，但狗狗完全不覺得有問題，還想到處亂跑，並想叫其他狗狗好友一起玩泥漿。最終，這兵犬俑被爸爸強行拖走，看來回家要清洗乾淨，一定要花上不少時間。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，究竟這滿身是泥濘的「兵犬俑」，真實身份是什麼狗狗呢？▼▼

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對於這隻兵犬俑的真面目，網民們都表示好奇。但得悉牠真實身份後，大家都很崩潰。「泥漿黏成這樣，很難清洗的」、「乾掉就直接變兵馬俑了」、「能上色到這麼完美也很厲害」、「究竟在泥濘裏翻了多少個圈」、「一直猜這是阿富汗獵犬」、「這我會洗到昏倒」、「幸好這不是我的狗」。

▼▼同場加映：雪橇犬亞瑟小時候是超級破壞王，牠曾經因百厭追趕蜜蜂，結果被螫得腫成豬頭，令家人超著急。亞瑟在打針的過程表現得很淡定，似乎完全不覺得自己有危險。坐車回家時，更是笑瞇瞇地看着家人，真的快要被牠氣死！▼▼



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▼▼同場加映：台灣一名網民近日在Facebook上分享了一張雪橇犬的相片，只見美容完後的雪橇犬「Whiskey」一臉嚴肅地看著鏡頭，看起來不太高興自己新髮型的樣子。而厭世的模樣和爆笑的造型在網上引起了熱話。▼▼



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