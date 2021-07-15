金毛尋回犬半夜咬爛千元大鈔　媽命令反省　汪罰坐30秒後即露狗性

金毛尋回犬一向給人的感覺是乖巧懂事，但其實牠們都有拆家一面。

「我的狗會咬錢！」台灣有狗主在社交平台表示，日前她準備睡覺時，突然聽到一些奇怪聲音，原來家中的金毛尋回犬「Crazy」竟然從她的手袋，偷偷叼了一堆鈔票出來，並咬爛了一張千元大鈔！媽媽完全崩潰，要牠罰坐30秒反省，誰知Crazy低頭道歉半分鐘後，竟然即時露出狗性！



Crazy早前咬爛媽媽的千元大鈔！(Facebook＠澎湖狗狗～好Fashion．好Crazy)

狗主陳小姐接受《香港01》訪問時表示，現時十個月大的Crazy，一向愛拆家搗蛋，時常咬爛家中物品，牠最失常的時候，連媽媽的朋友都咬過，Crazy的行為簡直是人如其名，超瘋癲，完全沒有令媽媽失望過。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近Crazy又咬爛媽媽的物品，但這次竟然是千元大鈔！「我準備睡覺，聽到一些吱吱粗粗的聲音，起來一看就發現牠從我包包裏，偷了我剛從銀行領出來的錢，還有我的一個紅包。」Crazy被媽媽發現後，馬上咬著撕了一半的紅包跑走，最終千元大鈔就只剩下半張！

媽媽見狀後，極度崩潰，命令Crazy罰坐30秒。誰料頑皮的Crazy，只是內疚了半分鐘，就再次露出狗性！

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網民看到Crazy的搞笑行為後，紛紛笑指「狗狗沒有一天不crazy，真的沒有對不起媽媽取的名字」、「是媽咪粗心，沒將錢收好，讓寶包容易就咬到了，小孩子不懂事」、「媽媽這次損失慘重」、「腦袋有悔意，但嘴巴沒有」、「金：果然貴的比較好吃」、「最後一張，真得是很有哲學含量的藝術品」、「原來是招財狗」、「餐費好貴」、「這個破損程度應該可以去銀行換」。

▼▼同場加映：金毛尋回犬Crazy的瘋癲往事！▼▼



▼▼台灣有狗主在社交平台表示，日前家中金毛尋回犬「Crazy」親眼看到自己的水碗遇到意外，全隻扁掉，牠非常憤怒，更生氣到想哭。之後警察到場，狗狗更即時衝上前報案，媽媽翻看監視器，竟然有驚人發現！▼▼



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▼▼日前媽媽與朋友坐在沙發玩電話耍廢，狗狗疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，直指狗狗改錯名！▼▼



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▼▼同場加映：最忠心的動物當然非狗狗莫屬！牠們不僅對飼主忠心耿耿，就連家中所有的新成員也享有同樣待遇，包括剛出生的小主人。外國一頭金毛尋回犬在兩年前榮升哥哥，隨即化身「寵妹狂魔」，對妹妹呵護備至。這對兄妹不但感情要好，就連表情也變得越來越相似！▼▼



▾▾▾點撃圖片看Marshall和妹妹的樣子越來越似，還出現神同步表情▾▾▾



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