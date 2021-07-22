唐狗｜兩老曾表示養狗就與女兒斷絕關係　黑汪入屋1年結局現驚喜

不少人因無法承受與毛孩離別的傷痛，選擇不再養寵物。但養毛孩真的可以讓人打開心扉，作出改變。

這個領黑狗差點令家庭破裂的故事，由台灣網民李小踢所分享出來。李小姐表示，當初她想領養唐狗，但家中長輩一直反對，甚至揚言要斷絕關係。但她不顧反對，還是把唐狗黑豆帶了回家，結果6年過去，她在家的地位竟出現了戲劇性的變化。



雖然長輩強烈反對再養狗，但黑豆有方法鑿開冰封的心。（受訪者提供）

這個領養故事，由台灣網民李小踢所分享。她指出，當初家中長輩們都極力反對養狗，甚至指她帶狗回家的話，就要斷絕關係。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但她仍堅持帶黑狗「黑豆」回家，時間一天一點過去，她的父母開始對黑豆改觀，而她在家的地位也出現了戲劇性的改變。

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現在，雖然她帶着黑豆搬出了老家，但每次回家探長輩時，他們都是第一時間關心黑豆，甚至會提早準備好食物給牠，但卻完全沒有親女兒的份！牠來到家裏不足1年時間，便令她本來反對養狗的父母作出改變。

毛孩都是可愛的孩子，牠們值得被愛，值得擁有一個溫暖的家。網民們看到當初最反對養狗的長輩，卻用最細心的方法去照顧黑豆。黑豆毛髮越養越有光澤，這全是長輩們的功勞！「能教一下如何養出有光澤的狗狗」、「很有愛」、「狗狗心底還存有恐懼，但牠知道誰對牠好」、「給毛孩一個機會，牠回饋的不止是雙倍」。

▼▼同場加映：這張引起不少網民討論，並給出另類意見的相片，由網民龍佳容分享出來。這天，她起床後才發現，原來昨夜她老公竟然傳來一張半裸身子的照，在旁還有一頭烏溜黑髮伴侶，像是理直氣壯地向她宣戰。她覺得好氣又好笑，結果上網求助，但卻換來令人更加氣結的答案！▼▼



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▼▼同場加映：本地有狗主在社交平台表示，日前回家發現家中唐狗「Mini」在沙發上亂尿尿，媽媽非常生氣，即時責備牠。之後爸爸在房間走出來，Mini突然「綠茶婊」上身，立即飛撲爸爸告狀，令媽媽直呼Mini是「正一小三」！▼▼



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