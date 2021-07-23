百厭雪橇犬拆家已是例行公事　盤點10個令媽崩潰瞬間

如果你想養雪橇犬的話，真的要再三考慮清楚，心血少一些也隨時會被氣死。

這隻叫Happy的雪橇犬，今年才1歲多。但牠頑皮百厭，每天都在搞破壞，在抖音裏已有超過500萬粉絲追蹤。主人妮可家中雖然養了兩隻狗狗，但雪橇犬Happy是完全把吸引力搶去，分享的每段影片，幾乎全都是與Happy有關。



現時生活在河南鄭州的妮可，家裏養了兩隻狗狗，一隻叫Lucky，另一隻叫Happy。而每天都在鬧事的，就是雪橇犬Happy。

在妮可分享的影片中可看到，雪橇犬無時無刻都在拆家，不然就在惹是生非，令媽媽妮可在影片裏總是聲嘶力竭地叫喊着。或許，這其實是養雪橇犬的生活日常，你是否也有同感呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟雪橇犬Happy做了什麼壞事，要媽媽整天像癲婆般亂叫亂喊呢？

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對於雪橇犬Happy的惡作劇，網民看到後都忍不住開懷大笑。畢竟，被破壞的不是自己東西，這狗狗也不是自己的，根本不用替牠善後。只是，可憐了Happy的媽媽，每天對着這百厭星，究竟是怎樣才能忍下去的？

網民笑着留言表示：「這玩意看別人養才有意思」、「那一巴夠經典呀」、「要麼只活一個，要麼就同歸於盡」、「人和狗都瘋了」、「打不過，吵不贏，還拉不住」、「跟你這隻一比，我家安靜許多」、「以後小姐姐養孩子會超級容易」。

▼▼同場加映：雪橇犬亞瑟小時候是超級破壞王，牠曾經因百厭追趕蜜蜂，結果被螫得腫成豬頭，令家人超著急。亞瑟在打針的過程表現得很淡定，似乎完全不覺得自己有危險。坐車回家時，更是笑瞇瞇地看着家人，真的快要被牠氣死！▼▼



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▼▼同場加映：台灣一名網民近日在Facebook上分享了一張雪橇犬的相片，只見美容完後的雪橇犬「Whiskey」一臉嚴肅地看著鏡頭，看起來不太高興自己新髮型的樣子。而厭世的模樣和爆笑的造型在網上引起了熱話。▼▼



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